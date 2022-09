Αθλητικά

Κριστιάνο Ρονάλντο - Instagram: Λεφτά με το... τσουβάλι για κάθε ανάρτησή του

"Μίδας" του instagram ο Πορτογάλος σταρ. Ποιοι τον ακολουθούν και τι βγάζουν για κάθε ποστάρισμα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ηγείται των Λιονέλ Μέσι, Νεϊμάρ και Κιλιάν Μπαπέ ως ο ποδοσφαιριστής, που θα παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, με τη μεγαλύτερη επιρροή στο Instagram.

Ο Πορτογάλος επιθετικός σημείωσε αύξηση της τάξεως του 47% στους ακόλουθους του τον περασμένο χρόνο, με μέσο όρο περισσότερα από 3.5 εκατομμύρια δολάρια σε αξία των μέσων ανά ποστάρισμα, σύμφωνα με τους αναλυτές της "Nielsen Sports".

Ο συμπαίκτης του CR7 στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τζέιντον Σάντσο, είναι ο Άγγλος παίκτης με τη μεγαλύτερη επιρροή, ενώ ο Γκάβι είναι το ανερχόμενο "αστέρι" με αύξηση 5.165% στους ακόλουθους.

Οι κατατάξεις βασίζονται στο εργαλείο μέτρησης επιρροής της Nielsen, το οποίο αξιολογεί τους συνολικούς ακόλουθους, την αύξηση τους, το ποσοστό αφοσίωσης και τη μέση αξία της επωνυμίας ανά ανάρτηση στο Instagram για να δώσει μια συνολική αξία.

Συμπεριέλαβε στη μέτρηση τους ποδοσφαιριστές που αναμένεται να λάβουν μέρος στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ. Ο Ρονάλντο έχει 480 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, ενώ ο σταρ της Αργεντινής, Λιονέλ Μέσι ακολουθείται από 360 εκατομμύρια άτομα - αύξηση 38% τους τελευταίους 12 μήνες - και παράγει 2,6 εκατομμύρια δολάρια αξίας ανά ανάρτηση.

Η επιθετική τριάδα της Παρί Σεν Ζερμέν, των Μέσι, Νεϊμάρ και Μπαπέ, κατατάσσεται στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα πίσω από τον Ρονάλντο, με μέσο όρο περισσότερα από ένα εκατομμύριο δολάρια ανά ανάρτηση.

Από την κορυφαία δεκάδα, ο Βραζιλιάνος Βινίσιους Τζούνιορ είχε τη μεγαλύτερη αύξηση στους ακόλουθους από κάθε παίκτη (90%), έχοντας σκοράρει το νικητήριο γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Champions League εναντίον της Λίβερπουλ.

Ο Γάλλος Ν΄Γκολό Καντέ της Τσέλσι κατατάσσεται 8ος στη λίστα και έχει το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής από οποιονδήποτε παίκτη στο Top 10 με τις αναρτήσεις του, στο 11%.

Το επόμενο μεγάλο αστέρι στα social media φαίνεται να είναι ο Ισπανός μέσος της Μπαρτσελόνα, Γκάβι, του οποίου οι ακόλουθοι έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 5.000% στα 6.2 εκατομμύρια. Οι αναρτήσεις του έχουν ποσοστό αφοσίωσης σχεδόν 30%.

Οι Βραζιλιάνοι διεθνείς Ραφίνια και Άντονι είναι δεύτερος και τρίτος στην κατάταξη των ανερχόμενων με τεράστια αύξηση στον αριθμό των followers μετά τις καλοκαιρινές μεταγραφές τους σε Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντίστοιχα.

Εν τω μεταξύ, η Γαλλία μοιάζει να είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, με 11.7 εκατομμύρια ακόλουθους στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Το νούμερο αυτό ξεπερνά τη Βραζιλία και την Πορτογαλία, που έχουν 11.3 και 10.3 εκατομμύρια αντίστοιχα, ενώ να σημειωθεί ότι το 86% των οπαδών της Πορτογαλίας ζει εκτός της χώρας της Ιβηρικής χερσονήσου.

Η Αγγλία ακολουθεί στην 4η θέση με 8.5 εκατομμύρια ακόλουθους. Από τους παίκτες της, ο ακραίος επιθετικός Τζέιντον Σάντσο έχει τη μεγαλύτερη επιρροή με 8.9 εκατομμύρια ακόλουθους, αύξηση 21% σε σχέση με την περασμένη χρονιά, ενώ έχει κι ένα "υγιές" ποσοστό "αφοσίωσης" (σ.σ. 8%) στις δημοσιεύσεις.

Αρκετοί νεαροί Άγγλοι ποδοσφαιριστές είχαν αξιοσημείωτες αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του Τζακ Γκρίλις, ο οποίος έχει, πλέον, περισσότερους από 5 εκατ. followers και του Άαρος Ραμσντέιλ, του οποίου οι ακόλουθοι έχουν "εκραγεί" κατά ποσοστό 920% τους τελευταίους 12 μήνες μετά την ένταξή του στην Άρσεναλ.

Η κορυφαία 10άδα των παικτών που θα λάβουν μέρος στο Μουντιάλ 2022 με τη μεγαλύτερη επιρροή στο Instagram:

Παίκτης Χώρα Ομάδα Ονομασία Ακόλουθοι (εκατ.) Αξία ανά ποστάρισμα (δολάρια)

Κριστιάνο Ρονάλντο Πορτογαλία Μάντσεστερ Γ. cristiano 480 3.585,218

Λιονέλ Μέσι Αργεντινή Παρί Σεν Ζερμέν leomessi 360 2.631,388

Νεϊμάρ Βραζιλία Παρί Σεν Ζερμέν neymarjr 178 1.152,495

Kιλιάν Μπαπέ Γαλλία Παρί Σεν Ζερμέν k.mbappe 72.5 1.173,157

Βινίσιους Τζούνιορ Βραζιλία Ρεάλ Μαδρίτης vinijr 23 685.120

Καρίμ Μπενζεμά Γαλλία Ρεάλ Μαδρίτης karimbenzema 58 489.239

Πάουλο Ντιμπάλα Αργεντινή Ρόμα paulodybala 49 491.547

Ν΄Γκολό Καντέ Γαλλία Τσέλσι nglkante 14 425.178

Πολ Πογκμπά Γαλλία Γιουβέντους paulpogba 55 407.542

Σέρχιο Ράμος Ισπανία Παρί Σεν Ζερμέν sergioramos 53 368.639

Η κορυφαία 10άδα των "ανερχόμενων αστέρων" στο Instagram:

Γκάβι Ισπανία Μπαρτσελόνα pablogavi 6.2 377.305

Ραφίνια Βραζιλία Μπαρτσελόνα raphinha 3 22.727

Άντονι Βραζιλία Μάντσεστερ Γ. antony00 4.8 106.229

Πέδρι Ισπανία Μπαρστελόνα pedri 7.3 255.212

Ροντρίγκο ντε Πάουλ Αργεντινή Ατλέτικο Μ. rodridepaul 5 206.983

Ροντρίγκο Βραζιλία Ρεάλ Μαδρίτης rodrygogoes 7.5 119.726

Ορελιέν Τσουαμενί Γαλλία Ρεάλ Μαδρίτης aurelientchm17 2.1 80.973

Ασράφ Χακίμι Μαρόκο Παρί Σεν Ζερμέν achrafhakimi 10.1 133.187

Ντούσαν Βλάχοβιτς Σερβία Γιουβέντους vlahovicdusan 1.7 118.691

Ντάργουϊν Νούνιες Ουρουγουάη Λίβερπουλ darwin_n9 2.1 14.527

Οι 10 κορυφαίες Εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου στο Instagram:

Ομάδες Ονομασία Ακόλουθοι (εκατ.) Οπαδοί εκτός χώρας

Γαλλία equipedefrance 11.7 64.85%

Βραζιλία cbf_futebol 11.5 35.73%

Πορτογαλία portugal 10.4 86.41%

Αγγλία england 8.5 79.47%

Αργεντινή afaseleccion 7.3 54.75%

Μεξικό miseleccionmx 5.9 47.46%

Γερμανία dfb_team 4.9 72.84%

Ισπανία sefutbol 4 75.71%

Μαρόκο equipedumaroc 1.5 33.66%

Ολλανδία onsoranje 1.3 72.67%