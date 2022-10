Κόσμος

Τουρκία - Αμάρ Αμπάρα: Έλληνας συριακής καταγωγής φυλακίστηκε για κατασκοπεία

Ο Έλληνας συριακής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη πριν από μήνες και καταδικάστηκε για κατασκοπεία.

Για πολιτική και στρατιωτική κατασκοπεία υπέρ της Ελλάδας καταδικάστηκε από τις τουρκικές Αρχές Έλληνας πολίτης συριακής καταγωγής. Στον Μοχάμεντ Αμάρ Αμπάρα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δώδεκα μηνών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τάσου Τέλλογλου, για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, η δίκη έγινε με λίνκ από τη φυλακή του Σιντσάν έξω από την Άγκυρα όπου κρατείται ο Αμπάρα από τον Ιούνιο. Είχε συλληφθεί τον Μάιο σε μυθιστορηματικές συνθήκες έξω από έκθεση χαλιών που επισκέπτονταν στο Γκαζιαντεπ μαζί με τον συνέταιρό του, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος μια ώρα αργότερα,

Οι τουρκικές αρχές έλεγαν επί εβδομάδες στο ελληνικό προξενείο της Άγκυρας ότι είχε απαχθεί από απαγωγείς που ζητούσαν λύτρα αλλά στα τέλη Ιουνίου εμφάνισαν ομολογία του ότι είχε επαφές με δύο μέλη των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών, ομολογία που ο Αμπάρα αμφισβήτησε αμέσως υποστηρίζοντας ότι είχε στερηθεί τα δικαιώματα του .

Τα δύο πρόσωπα που εμφάνιζαν και εμφανίζουν οι Τούρκοι ο κατηγορούμενος είπε ότι ήταν αστυνομικοί που τον έβλεπαν κάθε φορά που επρόκειτο να ταξιδέψει στη Συρία για να πείσει τη γυναίκα του να γυρίσει στην Αθήνα .

Η πρώην σύζυγός του, Ράντα, είχε καταφύγει στην συριακή πόλη Ράκα που ελεγχόταν από το Ισλαμικό Κράτος και σκοτώθηκε σε βομβαρδισμούς το 2017.

Οι Τούρκοι πράκτορες που κατέθεσαν χθες στο δικαστήριο απουσία του κατηγορουμένου προσκόμισαν δύο φωτογραφίες Ελλήνων που υποστήριξαν ότι ήταν οι χειριστές του Αμπάρα. Ο συνήγορός του πρόκειται να ασκήσει έφεση, ενώ η οικογένειά του σκοπεύει να προσφύγει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.





