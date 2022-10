Παράξενα

Νάουσα: έκλεψε ακτινίδια αξίας 5000 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης έκλεψε από χωράφι 8 τόνους φρούτων.

Μετά τα απανωτά περιστατικά παράνομης υλοτομείας, ένα ιδιαίτερο περιστατικό κλοπής σε χωράφι, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 44χρονος από την Αλβανία, έκλεψε τόνους ακτινίδια σε περιοχή της Νάουσας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., τον Σεπτέμβριο και έως τις αρχές Οκτωβρίου 2022, αφαίρεσε διαδοχικά από χωράφι χρησιμοποιώντας όχημα, οκτώ τόνους ακτινίδια αξίας 5.000 ευρώ.

Ο δράστης έκρυβε τα φρούτα σε άλλα χωράφια και μέρος αυτών τα μετέφερε προς πώληση με το όχημά του.

Από το Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του 44χρονου.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεϊμάρ: ανατροπή στη δικαστική του υπόθεση

Νέα Ερυθραία: μαχαίρωσαν άνδρα μπροστά από καντίνα

Καλλιθέα: Τον σκότωσε με μπουνιά