Οινόφυτα: Φωτιά κοντά στα διόδια

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στα Οινόφυτα, κοντά στα διόδια.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου για φωτιά που ξέσπασε στα Οινόφυτα, κοντά στα διόδια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά στα Οινόφυτα προς τον παρόν δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο επιχειρούν 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες.

Την ίδια ώρα, οριοθετημένη είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε, από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση στην περιοχή Νέα Μαλεσιάδα, του δήμου Αμφιλοχίας, στην Αιτωλοακαρνανία.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις

