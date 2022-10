Κοινωνία

Άρειος Πάγος: Πέθανε ο Δημήτρης Δωρής

Έφυγε από τη ζωή ο επίτιμος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Δημήτρης Δωρής.

Απεβίωσε ο επίτιμος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Δωρής, οποίος στα χρόνια που υπηρέτησε στο εισαγγελικό σώμα είχε χειριστεί σοβαρές υποθέσεις.

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου «εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια του Δημητρίου Δωρή, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ε.τ., που καταξιώθηκε ως εισαγγελέας και άνθρωπος με τις ηθικές του αρχές και αξίες, την ευθύτητα, την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, τη νομική του κατάρτιση και σύνεση».

Χθες, Παρασκευή 28 Οκτωβρίου ανακοινώθηκε η απώλεια του πρώην αεροπαγίτη Θεόδωρου Μαντούβαλου.

