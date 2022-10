Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Με ειδική σήμανση τα προϊόντα

Αντίστροφη μέτρηση για το "καλάθι του νοικοκυριού". Το κάθε σούπερ μάρκετ θα έχει το δικό του καλάθι, ενώ φτιάχνεται ειδικό site για το καλάθι του νοικοκυριού και θα υπάρχει και ειδική σήμανση στα προϊόντα.

«Είμαστε τρεις εβδομάδες από τη μέρα της πρώτης συνάντησης με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, στην οποία τους θέσαμε την απόφαση να κάνουμε το καλάθι του νοικοκυριού. Αυτή την εβδομάδα, στις 2 Νοεμβρίου, θα ξεκινήσει η λειτουργία του καινούριου τρόπου προσέγγισης των αναγκαίων αγαθών για το μέσο σπίτι», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάϊ.

Στη συνέχεια ο υπουργός τόνισε ότι «την Τετάρτη με τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης Νίκο Παπαθανάση και με τις υπηρεσίες του υπουργείου θα κάνουμε έλεγχο σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Εκεί θα συγκρίνουμε τις τιμές για να μπορεί να δει ο κόσμος τη χρησιμότητα του καλαθιού».

«Θα διαφημίσουμε τις αλυσίδες με τις χαμηλότερες τιμές και οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί» είπε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Είμαστε θωρακισμένοι για τους ελέγχους και νομοθετικά. Έχουμε πάρει έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, είμαστε απολύτως κατοχυρωμένοι και ξεκινάμε μια μεγάλη προσπάθεια. Οι πολίτες θα μπορούν να βρίσκουν σε έναν χώρο μέσα στα σουπερ μάρκετ καλύτερες τιμές μέσα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δίνουμε μεγάλη μάχη σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες».

Επίσης σημείωσε ότι δεν απαγορεύεται σε καμία αλυσίδα να προσθέτει προϊόντα πέραν των 50. «Αν θέλει, μπορεί να βάλει κι άλλα μακαρόνια, πέρα από το νούμερο 6. Μπορεί να το κάνει. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχει 50 προϊόντα, μπορεί να έχει παραπάνω. Αλλά δεν μπορεί να έχει λιγότερα από 50».

Επίσης, είπε ότι από την Τετάρτη το κάθε σούπερ μάρκετ θα έχει το δικό του καλάθι, ενώ φτιάχνεται ειδικό site για το καλάθι του νοικοκυριού και θα υπάρχει και ειδική σήμανση στα προϊόντα.

Ο υπουργός εξήγησε ότι οι τιμές των προϊόντων έχουν καταγραφεί την ημέρα που έγινε η συμφωνία, δηλαδή στις 3 Οκτωβρίου και η σύγκριση για τις τωρινές τιμές θα γίνει με τις τιμές εκείνης της ημέρας.

«Θα συγκρίνουμε τις τιμές με αυτές που υπήρχαν πριν από την ανακοίνωση του μέτρου» όπως είπε.

Εκτίμησε ότι πολλές αλυσίδες θα προσπαθήσουν να βάλουν χαμηλότερες τιμές, για να προσελκύσουν πελάτες και εξήγησε ότι ισχύει παράλληλα ο νόμος για το κλειδωμένο πλαφόν κέρδους στη μονάδα βάσης, βάρους (πχ ανά γραμμάριο). Κι αυτό είναι κάτι που ισχύει ήδη για τα κρίσιμα προϊόντα διαβίωσης, όπως είπε.

Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι ξεκινά ένας ανταγωνισμός μείωσης των τιμών και πρόσθεσε ότι «δίνουμε και θα δώσουμε τις επόμενες εβδομάδες μεγάλη μάχη στο καλάθι».

Ανέφερε ότι τα προϊόντα του καλαθιού θα αλλάζουν κάθε Τετάρτη, για να εξασφαλίζεται η επάρκεια.

Κάθε εβδομάδα κάθε αλυσίδα θα ενημερώνει για το καλάθι της, τόνισε και πρόσθεσε ότι «εμείς θέλουμε να υπάρχουν πάντα αυτά τα προϊόντα στο καλάθι».

Τέλος σημείωσε ότι, βάσει νόμου, όλες οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ υποχρεούνται να μπουν στο καλάθι, αλλιώς θα επιβληθεί πρόστιμο.