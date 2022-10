Πολιτική

Γεωργιάδης: Ο Πάτσης διαγράφηκε άμεσα - Ο ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε για τα παρακάλια του Κατρούγκαλου;

Τα πυρά του προς τον ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή δηλώσεις του πρέσβη Γ. Αϋφαντή, έστρεψε ο Υπ. Ανάπτυξης μιλώντας στον ΑΝΤ1. Τι είπε για την διαγραφή του Ανδρέα Πάτση. Οι προσδοκίες από το “καλάθι του νοικοκυριού”.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Πέμπτη ο Άδωνις Γεωργιάδης, από την Σαουδική Αραβία, όπου βρίσκεται, πραγματοποιώντας επίσημη επίσκεψη.

Ερωτηθείς για το «καλάθι του νοικοκυριού», ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είπε πως «Η κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ θα ανταγωνίζεται την άλλη για το φθηνότερο «καλάθι», άρα η κάθε αλυσίδα θα επιλέξει τα προϊόντα και τις τιμές. Θα δούμε την άλλη εβδομάδα τα καλάθια των εταιρειών».

«Εμείς δεν έχουμε βάλει διατίμηση, εμείς βάζουμε έναν καινούριο όρο ανταγωνισμού, υπέρ του καταναλωτή», είπε ο κ. Γεωργιάδης

Σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από τον Ανδρέα Πάτση και την διαγραφή του από την Νέα Δημοκρατία, ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ και Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είπε «δεν εγνώριζα την επαγγελματική δραστηριότητα του κ. Πάτση. Αν με ρώταγες τι είναι ο κ. Πάτσης θα σου έλεγα δικηγόρος».

Σε ότι αφορά την ουσία της υπόθεσης και το κατά πόσον δεν είναι νόμιμη η στάση του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή Γρεβενών, ο κ. Γεωργιάδης είπε «αν είχε αυτήν την επαγγελματική δραστηριότητα από πριν, κακώς επελέγη για τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Αν την απέκτησε αφού είχε εκλεγεί, τώρα το έμαθε το κόμμα και διεγράφη και καλώς διεγράφη», συμπληρώνοντας «Θες να κάνεις μια δουλειά για τα κόκκινα δάνεια. Με τον νόμο του Τσίπρα, μπορείς. Αλλά όχι να είσαι βουλευτής, προφανώς…».

Ωστόσο, ο Άδωνις Γεωργιάδης έστρεψε τα βέλη του στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως η ΝΔ αντέδρασε άμεσα στην υπόθεση του κ. Πάτση, κάτι που δεν έγινε από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά από τις δηλώσεις του κ. Αϋφαντή, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «την ίδια ημέρα βγήκαν στην δημοσιότητα δύο συγκλονιστικές περιπτώσεις. Η μία του κ. Πάτση και η άλλη του διπλωματικού συμβούλου του κ. Τσίπρα, του κ. Αϋφαντή ό,τι ο κ. Κατρούγκαλος παρακαλούσε τον Τσαβούσογλου να μην γίνει “θερμό επεισόδιο” μέχρι τις εκλογές του 2019 για να κερδίσει ο Τσιπρας τις εκλογές», σημειώνοντας πως δεν υπήρξε για αυτές τις δηλώσεις καμία αντίδραση από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι δηλώσεις Αϋφαντή για την συνάντηση Κατρούγκαλου - Τσαβούσογλου

Σημειώνεται πως σε πρόσφατες δηλώσεις του πρέσβη επί τιμή Γιώργου Αϋφαντή, πρώην διπλωματικού συμβούλου του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μιλώντας στο Κρήτη TV, περιέγραψε σκηνές από το 2019, με τον τότε ΥΠΕΞ, Γιώργο Κατρούγκαλο, που ικέτευε τον Τσαβούσογλου για μια συνάντηση και τον παρακαλούσε να υπάρχει ήπια τουρκική στάση μέχρι τις… εκλογές εκείνης της χρονιάς.

Ο Γιώργος Αϋφαντής είπε «Θυμάμαι τον κ. Κατρούγκαλο όταν ήμουνα πρέσβης το 2019 στη Σύνοδο του Συμβουλίου της Ευρώπης στη Φινλανδία, που είχε την προεδρία. Είχε έρθει και ο κ. ύριος σαβούσογλου στο Ελσίνκι και θυμάμαι τον κ. Κατρούγκαλο να τον ικετεύει για μία συνάντηση. Να τον ικετεύει “να καθίσουμε σε έναν καναπέ να τα πούμε, βρε παιδί μου” και να του λέει ο άλλος “όχι”. … Και τελικά, για να τον ξεφορτωθεί, ο Τσαβούσογλου είπε στον Κατρούγκαλο “άλλη ώρα δεν μπορώ, 10 η ώρα το βράδυ”. Μείνανε μισή ώρα μέσα και όταν βγήκε ο Κατρούγκαλος αναφώνησε ανακουφισμένος: «Εντάξει, δεν θα γίνει τίποτα μέχρι τον Σεπτέμβριο». Τον κοιτάζαμε και εγώ και οι υπόλοιποι, πολύ λίγοι διπλωμάτες ήμασταν, ήταν και η ΕΡΤ έξω, περίμενε ο κύριος Μελέτης. Ο Κατρούγκαλος είχε έρθει να ικετεύσει να μη γίνει στη βάρδια του η ζημιά, γιατί Σεπτέμβριο 2019 υπολόγιζε να κάνει εκλογές».

Νέα καταγγελία του ΣΥΡΙΖΑ

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Πέμπτης ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρονται τα εξής:

«Μέρα με τη μέρα το πλιάτσικο στο δημόσιο χρήμα από τις γαλάζιες ακρίδες του κ. Μητσοτάκη αποκαλύπτεται σε όλη του έκταση. Ενώ οι αποκαλύψεις για τον κ. Πάτση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, βγαίνει στο φως άλλη μια υπόθεση διασπάθισης δημόσιου χρήματος από άτομα του στενού περιβάλλοντος Μητσοτάκη. Η εταιρεία της κας Ρεβέκας Πιτσίκα, φέρεται να έχει εισπράξει με απευθείας αναθέσεις συνολικά πάνω από 400 χιλιάδες ευρώ από ΕΛΤΑ, ΕΡΤ και ΑΔΜΗΕ. Πρόκειται για δεξί χέρι του κ. Μητσοτάκη, επικεφαλής του Μητρώου Στελεχών της ΝΔ, η οποία διορίστηκε σύμβουλος στο γραφείου του ως Προέδρου της ΝΔ για θέματα αξιολόγησης στελεχιακού δυναμικού με προσωπική του απόφαση. Δηλαδή η “άριστη των αρίστων” αποδεικνύεται ένα ακόμη τρωκτικό που ροκανίζει το δημόσιο χρήμα προφανώς χάρη στις προσβάσεις που απέκτησε δίπλα στον κ. Μητσοτάκη. Θα περιμένουμε απαντήσεις. Ποιος έδωσε την εντολή και με ποια κριτήρια ώστε να εισπράξει αυτά τα ποσά η κα Πιτσίκα διαδοχικά με τρεις απευθείας αναθέσεις από ΕΛΤΑ, όπως και ο κ. Πάτσης, από ΕΡΤ και ΑΔΜΗΕ; Και μετά τους πείραξε ο χαρακτηρισμός «γαλάζιες ακρίδες». Όσο κρύβονται επιβεβαιώνουν το προφανές και εξοργιστικό. Ότι την ώρα που η κοινωνία δεν μπορεί να βγάλει τον μήνα, οι ίδιοι έχουν εξαπολύσει κυριολεκτικά γιουρούσι στο δημόσιο χρήμα».





