Άλιμος: Έσπασε την πόρτα, τη χτύπησε και προσπάθησε να τη βιάσει

Ο 40χρονος δράστης φέρεται πως γνώριζε τη γυναίκα που προσπάθησε να βιάσει. Πώς εντοπίστηκε.



Συνελήφθη 40χρονος ημεδαπός, διωκόμενος με καταδικαστική απόφαση για απόπειρα βιασμού, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 29-10-2022 εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Άλιμο, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 40χρονος ημεδαπός που διώκονταν με καταδικαστική απόφαση, με συνολική ποινή κάθειρξης 11 ετών και 6 μηνών, για απόπειρα βιασμού, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, ο 40χρονος εισήλθε σε οικία γυναίκας, την οποία γνώριζε, αφού πρώτα έθραυσε την θύρα εισόδου της οικίας της. Στη συνέχεια της προκάλεσε βαριές σωματικές βλάβες και αποπειράθηκε να τη βιάσει.Η πράξη του αυτή δεν τελεσφόρησε λόγω εξωτερικών παραγόντων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

