Κεραμεικός: σπείρα νεαρών λήστευε με την απειλή μαχαιριού

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν λίγο αφού είχαν πραγματοποιήσει ληστείες με τη χρήση μαχαιριού.

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται 4 άτομα, δύο εξ αυτών ανήλικοι, καθώς λήστευαν στην περιοχή του Κεραμεικού, απειλώντας τα θύματα με μαχαίρι.

Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, πρώτες πρωινές ώρες της 30-10-2022 στον Κεραμεικό, 4 ημεδαποί (14, 15, 19 και 20 ετών), κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία, εξύβριση και απειλή, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί τους.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες της 30-10-2022 στον Κεραμεικό, ομάδα ατόμων προσέγγισε 3 ημεδαπούς (20 και 21 ετών) και με χρήση σωματικής βίας και απειλή χρήσης μαχαιριού, αφαίρεσαν από τον 20χρονο κινητό τηλέφωνο και ρολόι και αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν από τον 21χρονο κινητό τηλέφωνο.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που μετέβησαν στο ανωτέρω σημείο, διενήργησαν αναζητήσεις και εντόπισαν 4 από τους εμπλεκόμενους, που αναγνωρίστηκαν από τους παθόντες και συνελήφθησαν.

Την υπόθεση χειρίστηκε προανακριτικά το Τμήμα Ασφαλείας Ομονοίας, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και των υπολοίπων εμπλεκομένων, συνεχίζονται.

