Παναθηναϊκός: νίκη με προβληματισμούς κόντρα στον Κολοσσό

Συνεχίζουν να προβληματίζουν οι "Πράσινοι" παρά την άνετη επικράτηση κόντρα στον Κολοσσσό Ρόδου.

Μία φαινομενικά άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού επί του Κολοσσού Ρόδου, ενόψει του δύσκολου και καθοριστικού εντός έδρας αγώνα της 3ης Νοεμβρίου με την Παρτιζάν Βελιγραδίου για την Euroleague, εξελίχθηκε σε αγχωτική νίκη για τους «πράσινους» το απόγευμα της Κυριακής (30/10) με 77-67 στο κλειστό των ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Οι «πράσινοι» μετά την 4η ευρωπαϊκή ήττα τους από την Μακάμπι στο Ισραήλ και χωρίς τον Ντουέιν Μπέικον να κάνει το ντεμπούτο του, έδειξαν πολύ ορεξάτοι στο ξεκίνημα, τόσο σε επίθεση, αλλά και στην άμυνα (προηγήθηκαν με 32-13 στην πρώτη περίοδο), ωστόσο, στη συνέχεια «κόλλησαν» επιθετικά, εμφάνισαν και πάλι τις γνωστές αμυντικές τους... ανισορροπίες, με αποτέλεσμα οι «νησιώτες» να πλησιάσουν επικίνδυνα και το ματς να γίνει ντέρμπι στα τελευταία λεπτά.

Τελικά η 3η (σερί) νίκη ήρθε για το «τριφύλλι» μετά από 4 αγωνιστικές στη Basket League, ενώ ήταν η δεύτερη σερί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα επί του Κολοσσού, μετά από εκείνη της 1ης Οκτωβρίου (72-67) στον ημιτελικό του Super Cup.

Τα δεκάλεπτα: 32-13, 48-27 (ημ.), 56-48, 77-67

Κατά περίεργο τρόπο, μετά το «εκρηκτικό» πρώτο 10λεπτο που είχαν, στη συνέχεια οι «πράσινοι» άρχισαν να μην βρίσκουν επιθετικές λύσεις, δείγμα του ότι στην 2η περίοδο πέτυχαν 16 πόντους και στην τρίτη μόλις 8!

Γεγονός που αν συνδυαστεί με το (συνολικό) επιμέρους 24-35 του Κολοσού, έδωσε νέο ενδιαφέρον στο ματς στο τελευταίο δεκάλεπτο με τους φιλοξενούμενους στο -8 (56-48). Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, πλησίασε ακόμη περισσότερο (56-50) και 69-65 ενάμιση λεπτό πριν το τέλος, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στους γηπεδούχους που έδειχναν να τα έχουν χαμένα.

Ένα 5-0 σερί των «πρασίνων» έκανε το σκορ 74-65 και κάπου εκεί τελείωσαν όλα, ενώ απέμενε ένα λεπτό για το φινάλε. Για τους Ροδίτες, που δεν παράτησαν το ματς παρά το κακό πρώτο 10λεπτο, ήταν η 3η ήττα στην Α1 (προέρχονταν από τη νίκη επί του Προμηθέα).

Διαιτητές: Ζαχαρης, Ξενικάκης, Μαρτινάκος

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης 8 (1), Λι 10 (2), Παπαγιάννης 13 (1), Γουίλιαμς 7 (1), Πονίτκα 15 (1), Γουόλτερς 2, Μποχωρίδης 2, Γ. Καλαϊτζάκης 9 (1), Σαμοντούροφ 1, Μαντζούκας 8 (2), Γκουντάϊτις 2

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Σταρκς 25 (2), Χρυσικόπουλος 2, Χατζηδάκης 2, Κατσίβελης 9 (2), Γιαννόπουλος 11 (3), Μορέιρα 13, Όσμπορν, Μπιλής, Μπαρσέλο 5 (1), Στεφάνοβιτς

