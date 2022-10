Κόσμος

Κατάρρευση γέφυρας στην Ινδία: Εκατόμβη νεκρών (εικόνες)

Τουλάχιστον 130 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία όταν κρεμαστή πεζογέφυρα της εποχής της αποικιοκρατίας που συνέδεε τις όχθες ποταμού κατέρρευσε χθες Κυριακή το βράδυ στην πολιτεία Γκουτζαράτ (δυτικά), ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αρχές εκτιμούν πως κάπου 500 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλές γυναίκες και παιδιά, συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για θρησκευτική γιορτή πάνω στη γέφυρα και γύρω από αυτή όταν τα καλώδια που την κράταγαν υποχώρησαν, καθώς έπεφτε η νύχτα.

«Ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται μέχρι τώρα σε 130 νεκρούς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ραχούλ Τριπάθι, αξιωματικός της αστυνομίας στη Μόρμπι, όπου εκτυλίχθηκε η καταστροφή, προσθέτοντας πως άλλοι περίπου 15 άνθρωποι έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία.

Από την πλευρά του, ο ΝΚ Ματσχάρ, τοπικός αξιωματούχος, μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι οι νεκροί έχουν «αυξηθεί στους 132».

Η γέφυρα στον ποταμό Ματσού, που διαπερνά τη Μόρμπι, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από την Αχμενταμπάντ, τη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας Γκουτζαράτ, κατασκευάστηκε την περίοδο της βρετανικής αποικιοκρατικής κυριαρχίας. Μόλις είχε ανοίξει ξανά για το κοινό έπειτα από πολύμηνες εργασίες συντήρησης.

«Οι άνθρωποι έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλον όταν υποχώρησε η γέφυρα. Είχαν συγκεντρωθεί για τις τελετές του φεστιβάλ Ντιβάλι (σ.σ. «του φωτός»). Υπάρχουν πολλές γυναίκες και παιδιά ανάμεσα στα θύματα», αφηγήθηκε αυτόπτης μάρτυρας σε ινδικό μέσο ενημέρωσης.

Ο Π. Ντεκαβαντίγια, ο αρχηγός της αστυνομίας στη Μόρμπι, είπε νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πάνω από 130 άνθρωποι διασώθηκαν.

Δύτες και στρατιώτες

Η κρεμαστή γέφυρα, μήκους 233 μέτρων, κατασκευάστηκε το 1880, με υλικά που μεταφέρθηκαν στην Γκουτζαράτ από την Αγγλία, κατά ινδικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV, άνοιξε ξανά για το κοινό την περασμένη Τετάρτη, έπειτα από επτά μήνες εργασιών συντήρησης, χωρίς να έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ασφαλείας από τις αρχές.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν δύτες, πλεούμενα και δεκάδες άνδρες του στρατού.

Ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, που βρίσκεται στην Γκουτζαράτ —από όπου κατάγεται και όπου αναδείχθηκε πολιτικά— απαίτησε «κατεπείγουσα κινητοποίηση ομάδων διάσωσης» και να προσφερθεί βοήθεια σε όλα τα θύματα, ανέφεραν μέσω Twitter οι υπηρεσίες του.

Τα δυστυχήματα σε πεπαλαιωμένες και ανεπαρκώς συντηρημένες υποδομές είναι συχνές στην Ινδία, ειδικά σε γέφυρες.

Το 2016, η κατάρρευση υπερυψωμένης πεζογέφυρας πάνω από κατάμεστο δρόμο στην πόλη Κολκάτα (ανατολικά) στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 26 ανθρώπους.

Το 2011, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η γέφυρα πάνω στην οποία βρίσκονταν, και τότε κατά τη διάρκεια θρησκευτικής γιορτής, στη βορειοανατολική Ινδία, περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη Νταρτζίλινγκ.

Προτού συμπληρωθεί μια εβδομάδα, άλλοι περίπου 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κατάρρευση πεζογέφυρας που συνέδεε τις δύο όχθες ποταμού στην πολιτεία Αρουνάτσαλ Πραντές (βορειοανατολικά).

Το 2006, τουλάχιστον 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε γέφυρα, κατασκευασμένη 150 χρόνια νωρίτερα, πάνω σε επιβατικό τρένο-εξπρές σε σταθμό στην πολιτεία Μπιχάρ (ανατολικά).

