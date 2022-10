Life

“Ενώπιος Ενωπίω” - Τέρενς Κουίκ: η εξομολόγηση και η συγκίνηση για τα παιδιά του

Ο Τέρενς Κουίκ, βρέθηκε "Ενώπιος Ενωπίω" με τον Νίκο Χατζηνικολάου και μίλησε για όλους και για όλα.

Ο Τέρενς Κουίκ, βρέθηκε στο πλατό του "Ενώπιος Ενωπίω" το βράδυ της Κυριακής.

Σε μία εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη με τον Νίκο Χατζηνικολάου ο καταξιωμένος δημοσιογράφος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στα τρία του παιδιά και εξομολογήθηκε ότι δεν χάρηκε το μεγάλωμα τους λόγω δημοσιογραφίας αλλά και για την απόφασή του να τερματίσει την πολιτική του καριέρα.

Ο Τέρενς Κουίκ, αφηγήθηκε ακόμη άγνωστα περιστατικά από την προσωπική και την τηλεοπτική του διαδρομή, αλλά μίλησε και για τα πρώτα του βήματα στην ενημέρωση, τον ΑΝΤ1, τις επιτυχίες και τις δυνατές του συνεργασίες.

Ο δημοσιογράφος και πρώην πολιτικός, αναφέρθηκε και στην πολιτική του διαδρομή: "Ήθελα να παραμένω στη δουλειά μου. Ήταν οι συγκυρίες, λόγω των μνημονίων, ο Πάνος Καμμένος ήρθε και μου είπε έχω ανάγκη από έναν εκπρόσωπο και έχω ανάγκη και από μία φωνή σαν κι εσένα. Του λέω δώσε μου 3-4 ημέρες να αποφασίσω. Και μέχρι να πάω στο γραφείο τον πήρα τηλέφωνο και του λέω δέχομαι να έρθω. Μετά το έμαθε η γυναίκα μου, μετά το έμαθε η οικογένειά μου. Δεν το συζήτησα με κανέναν. Έκανα αυτό που μου έλεγε το ένστισκό μου. Και καλα έκανα γιατί έβγαλα ένα συμπέρασαμα. Να μην θέλω να ξανασχοληθώ με κόμματα."

Επίσης, ανέφερε ότι στην συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υπήρχαν στελέχη που συμπαθούσαν την 17 Νοέμβρη.

«Το μόνο πράγμα όλα αυτά τα χρόνια που πέρασα μέσα σε αυτήν την συγκυβέρνηση ήταν το ότι αισθανόμουν κάποια ψήγματα που συμπαθούσαν αυτά τα καθάρματα που είναι μέσα στην φυλακή (σ.σ. τρομοκράτες της 17Ν). Θα πει κανείς “Ρε Κουίκ γιατί έμεινες σε αυτήν την κυβέρνηση και δεν έφευγες;”. Η απάντηση είναι ότι δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει» ανέφερε ο Τέρενς Κουίκ.

«Όχι στον κύκλο του Αλέξη Τσίπρα. Σε καμία περίπτωση. Το ξεκαθαρίζω. Υπήρχαν όμως ναι. Είμαι από εκείνους που λένε ότι δολοφονούσαν πισώπλατα. Εκεί να μείνουν και να σαπίσουν μέσα στην φυλακή» συμπλήρωσε ο γνωστός δημοσιογράφος.

Ο Τέρενς Κουίκ ήταν αδελφικός φίλος με τον αείμνηστο Παύλο Μπακογιάννη, ο οποίος δολοφονήθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση, 17 Νοέμβρη (17Ν). Την είδηση της επίθεσης, τα παιδιά του, την έμαθαν ενώ ήταν στο λεωφορείο για το σχολείο, από τον ίδιο τον Τέρενς Κουίκ. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης μίλησε στην κάμερα του «Ενώπιος Ενωπίω», περιγράφοντας εκείνες τις στιγμές.

Για τον Τέρενς Κουίκ στη εκομπή μίλησε και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος

Όσον αφορά στα παιδιά του, ο Τερενς Κουίκ φανερά συγκινημένος ανέφερε: «Με πληγώνεις, διότι δεν χάρηκα κανένα από τα τρία μου παιδιά. Στο μεγάλωμά τους, γιατί είχα παντρευτεί την δημοσιογραφία και την δουλειά. Είχαν όμως δύο θαυμάσιες μητέρες» και συμπλήρωσε ότι «για αυτό πολλές φορές όταν κατηγορούσα πολιτικό μετά σκεφτόμουν τι ζημιά κάνω στα παιδιά και την γυναίκα του.»

Πιο συγκεκριμένα, ο Τέρενς Κουίκ, αναφέρθηκε στον μεγάλο του γιο, Ρίτσαρντ, με δάκρυα στα μάτια: «Για το παιδί αυτό ίσως έχω και τις μεγαλύτερες ενοχές».

