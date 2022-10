Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Ο “δράκος με το τατουάζ”, το διεθνές ένταλμα σύλληψης και το ξέσπασμα της μητέρας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του, φαίνεται ότι έχει διαφύγει στην Αλβανία. Το δείγμα DNA που οδήγησε στην ταυτοποίησή του.

Διεθνές ένταλμα σύλληψης αναμένεται να εκδοθεί άμεσα για τον «βιαστή με το τατουάζ» στο Παλαιό Φαλήρο, ο οποίος φαίνεται να έχει διαφύγει στην Αλβανία.

Η ταυτοποίησή του έγινε από το δείγμα DNA που εντοπίστηκε στο αυτοκίνητο της γυναίκας που δέχτηκε επίθεση, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν δείγμα από το σπίτι του 45χρονου.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Αλβανίας Γκέντσι Μουλάι είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι, αμέσως μετά τη λήψη σήματος από την ελληνική αστυνομία, ότι η αλβανική αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό και ασκεί ελέγχους για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του καταγγελλόμενου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

"Για μένα είναι πεθαμένος", λέει η μητέρα του

Η μητέρα του μίλησε στο newsit.gr για τη βιαιότητα και την κακοποίηση που υφίστατο από τον γιο της. «Τέτοιο παιδί δεν το θέλω» είπε χαρακτηριστικά.

«Για μένα είναι πεθαμένος. Δεν μπορώ. Νιώθω ότι είναι πεθαμένος. Δεν τον θέλω. Είμαι 70 χρόνων. Λέω θα βγάλω μία σύνταξη, μου έπαιρνε τα λεφτά. Πίνει τσίπουρο, πίνει μπύρες, ήρθε αστυνομία εδώ, βρήκε ένα τσιγάρο χασίς. Τέτοιο παιδί δεν το θέλω» πρόσθεσε η μητέρα του 45χρονου.

Πώς έφτασε η αστυνομία στον δράστη

Το υλικό από τις καμέρες ασφαλείας καταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Φαλήρου «σκάναραν» οι αστυνομικοί της Ασφάλειας προκειμένου να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε ο επικίνδυνος βιαστής.

Στο σημείο που έπεσε θύμα βιασμού η 34χρονη, στην λεωφόρο Ποσειδώνος, το κλειστό κύκλωμα του Τραμ έχει καταγράψει την επίθεση του δράστη.

Ωστόσο, η κάμερα ενός καφέ επι της λεωφόρου Αμφιθέας έχει καταγράψει τον βιαστή με το τατουάζ την ώρα που αποπειράθηκε να βιάσει μια άλλη γυναίκα λίγες ώρες πριν από την επίθεση στην Αγία Σκέπη.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο, διακρίνεται το παρολίγον θύμα του να σταματά σε φανάρι στη λεωφόρο Αμφιθέας. Ο βιαστής μπαίνει στο αυτοκίνητό της και προσπαθεί να την οδηγήσει σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο. Η γυναίκα καταφέρνει να οδηγήσει μέχρι το πεζοδρόμιο, μπροστά από ένα καφέ που διανυκτερεύει. Βγαίνει έξω και αρχίζει να ζητά βοήθεια.

Ο βιαστής με το τατουάζ πανικοβάλλεται από την αντίδραση της γυναίκας, βγαίνει έξω από το αμάξι και αρχίζει να τρέχει προς την λεωφόρο Αμφιθέας όπου εξαφανίζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Βραζιλία: Ο Λούλα νέος πρόεδρος με οριακή νίκη

Φονική φωτιά στο Μάτι: Ξεκινά η δίκη με 21 κατηγορούμενους

Μετρό - Γραμμή 4: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών