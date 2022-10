Πολιτική

Κρήτη - Επιστολή μαθητή στην ΠτΔ: Ελάτε να δείτε την καταστροφή

Αναλυτικά το γράμμα - πρόκληση του 13χρονου μαθητή στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Επιστολή στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου έστειλε 13χρονος μαθητής, προσκαλώντας την στην Κρήτη για να δει το μέγεθος της καταστροφής από τις πρόσφατες πλημμύρες.

«Πιστεύω πως μόνο η δικιά σας επίσκεψη θα δώσει στους πολίτες της πόλης το θάρρος να συνεχίσουν να δουλεύουν» για την αποκατάσταση των ζημιών γράφει ο 13χρονος μαθητής της Α' Γυμνασίου, ο Γιώργος Σταυρακάκης.

O 13χρονος Γιώργος συνέταξε την επιστολή του στις 20 Οκτωβρίου, θεωρώντας πως η παρουσία της κ. Σακελλαροπούλου είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τις σκέψεις του αυτές, όπως αναφέρει και στο γράμμα του, παίρνει το θάρρος να τις μοιραστεί με την ΠτΔ διότι ως Αρχηγός του Κράτους που είναι πρέπει να ενημερωθεί για την πρωτοφανή καταστροφή που συνέβη στη Σητεία.

Αναλυτικά η επιστολή του μαθητή:

«Αγαπητή κυρία Σακελλαροπούλου, ονομάζομαι Γιώργος Σταυρακάκης και είμαι μαθητής και πρόεδρος του Α3 τμήματος του 1ου Γυμνασίου Σητείας. Με την πρωτοφανή αυτή καταστροφή που συνέβη στην πόλη μας έκρινα πως το σωστό και πρέπον να συμβεί αυτή τη στιγμή είναι να ενημερωθείτε εσείς ως η Αρχηγός του Κράτους και ως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

»Θα σας ζητούσα λοιπόν με όλο το θάρρος να επισκεφθείτε την περιοχή μας και να δείτε με τα μάτια τις καταστροφές και τις ζοφερές ζημιές που υπέστησαν οι κάτοικοι, οι ξενοδόχοι, οι καταστηματάρχες και τέλος οι πολίτες της Σητείας.

»Βέβαια πρέπει να σημειώσω ότι ήδη έχουν επησκεφθεί την περιοχή ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργούς παρά τω Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο βουλευτής Μανώλης Θραψανιώτης.

»Παρά την επίσκεψη των κυρίων πιστεύω πως μόνο η δικιά σας επίσκεψη θα δώσει στους πολίτες της πόλης το θάρρος να συνεχίσουν να δουλεύουν χωρίς φόβο, επίσης η επίσκεψή σας θα τους δώσει κουράγιο και θα τους κάνει να νιώσουν στοργή από την πλευρά σας και τέλος η επίσκεψή σας θα κάνει τους συμπολίτες μου να συνεργαστούν και να δουλέψουν όλοι μαζί για τον καθαρισμό της πόλης.

»Εξίσου σημαντικό είναι να αναφέρω ότι σε 8 ημέρες είναι η Εθνική εορτή «Το ΟΧΙ» και όπως κάθε χρόνο παρελάζουμε στην κεντρική πλατεία της Σητείας η οποίας σήμερα έχει υποστεί ζημιές όπως η παραλιακή και άλλες περιοχές της Σητείας. Με την επίσκεψή σας θα έχετε την ευκαιρία να συναντήσετε ανθρώπους από πολλούς τομείς και διαφόρων ειδικοτήτων, μαθητές από διάφορα σχολεία, ανθρώπους του δήμου και τέλος απλούς ανθρώπους που εργάζονται αυτή τη στιγμή για την ασφαλή λειτουργία της πόλης. Θα ήθελα να επιστήσετε την προσοχή σας στο γράμμα μου και να δώσετε έμφαση σε αυτά που γράφω. Με εκτίμηση, Σταυρακάκης Γιώργος, Πρόεδρος Α3».

Πηγή: Cretalive.gr

