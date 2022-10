Παράξενα

Θεσσαλονίκη: “φυλάκισε” γατάκι σε γυψοσανίδες και... έκατσε στο εδώλιο

Ο 36χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος παραπέμφθηκε να δικαστεί για κακοποίηση και βάναυση μεταχείριση ζώου συντροφιάς.



Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αθώωσε έναν 36χρονο ο οποίος κατηγορείτο ότι εγκλώβισε ένα γατάκι σε γυψοσανίδα καταστήματος, στη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών. Το περιστατικό έγινε γνωστό τον Μάιο του 2020 στην περιοχή του Φαλήρου, στη Θεσσαλονίκη.

Γείτονες άκουσαν τις φωνές του ζώου και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική που προχώρησε στον απεγκλωβισμό του. Ο 36χρονος, ιδιοκτήτης του καταστήματος, παραπέμφθηκε να δικαστεί για κακοποίηση και βάναυση μεταχείριση ζώου συντροφιάς.

Αθωώθηκε τελικά διότι δεν αποδείχθηκε ότι ενήργησε με δόλο.

Στην απολογία του ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της γάτας, εικάζοντας ότι αυτή παγιδεύτηκε στο σημείο εκ των υστέρων. «Σιγουρεύτηκα ότι πάγωσε ο αφρός στην τρύπα που πήγα να κλείσω, κι ότι δεν ήταν μέσα η γάτα. Στη συνέχεια αποχώρησα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε δε - δια του συνηγόρου του - ότι εξαιτίας της υπόθεσης αυτής στοχοποιήθηκε, με συνέπεια να κλείσει την επιχείρησή του και να καταστραφεί οικονομικά.

