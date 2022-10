Instagram: Έπεσε η εφαρμογή - Αναφορές για διαγραφή λογαριασμών

Πολλά προβλήματα συνδεσιμότητας καταγγέλλουν χιλιάδες χρήστες του Instagram την τελευταία ώρα. Τι ακριβώς έχει συμβεί.

Προβλήματα καταγράφονται εδώ και λίγη ώρα στο Instagram σύμφωνα με το Down Detector. Τα προβλήματα εντοπίζονται σε ολόκληρο τον πλανήτη, καθώς και στην Ελλάδα.

Ωστόσο, αυτό που προκαλεί εντύπωση, σύμφωνα με την Daily Mail, είναι πως πολλοί χρήστες κάνουν λόγο για «μυστηριώδη διακοπή της λειτουργίας», ενώ αρκετοί αναφέρουν ότι έχουν ανασταλεί οι λογαριασμοί τους.

«Αναστείλαμε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας στις 31 Οκτωβρίου 2022» αναφέρει το μήνυμα που έχουν λάβει χιλιάδες χρήστες, όταν προσπάθησαν να συνδεθούν στον λογαριασμό τους.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown