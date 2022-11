Life

“The 2Night Show” - Ζευγαρά: άμα μου πει κάποιος να χωρίσουμε, από εγωισμό θα φύγω πρώτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα αποκάλυψε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή "The 2night Show" η Λένα Ζυγαρά.

Καλεσμένη στην εκπομπή "The 2night Show" του ΑΝΤ1, βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας η Λένα Ζευγαρά.

Η τραγουδίστρια, μίλησε μεταξύ άλλων στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, για την πορεία της στο τραγούδι, την ανάγκη της για ψυχοθεραπεία αλλά και τον έρωτα στη ζωή της.

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι δεν έχει μπει στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας, ωστόσο είναι κάτι που σκέφτεται να κάνει.

«Στην καραντίνα αναθεώρησα πολλά. Ένα από αυτά είναι να μην εμπιστεύομαι κανέναν. Δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία και θα ήθελα να κάνω γιατί έχω ακούσει το αποτέλεσμα είναι φανταστικό. Όταν δεν είμαι καλά, παίρνω τηλέφωνο την κολλητή μου, Γλυκερία. Τώρα που πάω πολύ καλά στην καριέρα μου, την παίρνω και απλά με ακούει να της λέω το πρόγραμμά μου».

Όσον αφορά τον ρόλο που παίζει ο έρωτας στη ζωή της ανέφερε: «Τον έρωτα τον έχω πολύ ψηλά στο μυαλό μου. Πιστεύω πως οι άνθρωποι δεν μπορούν να ερωτευτούν πολλές φορές. Δεν μου το έχουν πει να ξέρεις, αλλά άμα μου πει κάποιος να χωρίσουμε, από εγωισμό θα σηκωθώ και θα φύγω από μόνη μου πρώτη» υπογράμμισε και τραγούδησε τους στίχους από το «Δώσε ένα τέλος» που ερμηνεύει ο Νότης Σφακιανάκης "Δώσε ένα τέλος να αρμόζει, κάνε μια έξοδο μεγάλη"».

Ακόμη, η Λένα Ζευγαρά ρωτήθηκε, πότε ήταν η πρώτη φορά που τραγούδησε στη ζωή της και αποκάλυψε ότι ήταν σε μια ψαροταβέρνα και είχε ερμηνεύσει το «Όλα σε θυμίζουν». «Πρώτη πρώτη φορά ήμουν σε μια ψαροταβέρνα στη Χαλκιδική. Ήταν η πρώτη φορά που έπιασα μικρόφωνο. Το πρώτο τραγούδι που είπα ήταν το “Όλα σε θυμίζουν” της Χαρούλας Αλεξίου», είπε χαρακτηριστικά η ερμηνεύτρια.

Ειδήσεις σήμερα:

Πετράλωνα - Βιασμοί ανηλίκων: Φρικιαστικές καταγγελίες για πάρτι βιασμών από συγγενείς

Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο “Δράκος” του Παλαιού Φαλήρου

“Καλάθι του νοικοκυριού” – Γεωργιάδης: Πρεμιέρα την Τετάρτη με αυστηρούς ελέγχους