Κολωνός – βιασμός 12χρονης: Το ΠΑΣΟΚ διέγραψε στέλεχος του

Την αποκάλυψη έκανε ο Σπυρόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Στη διαγραφή μέλους του ΠΑΣΟΚ που εμπλέκεται στην υπόθεση με την 12χρονη στον Κολωνό, προχώρησε και το ΠΑΣΟΚ, μετά τις αντίστοιχες διαγραφές σε Ν.Δ και ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αποκάλυψε ότι μόλις πληροφορήθηκαν τα όργανα του κόμματος την εμπλοκή του στελέχους το οποίο συνομιλούσε με την 12χρονη, αμέσως προχώρησαν στη διαγραφή του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, πρόκειται για μέλος σε τοπική οργάνωση στη Ρόδο από τον οποίο ζητήθηκε πάραυτα η παραίτηση και αποχώρηση του, όπερ κι έγινε.

