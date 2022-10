Πολιτική

Κολωνός - ΣΥΡΙΖΑ για βιασμό 12χρονης: διαγραφή μέλους που επικοινωνούσε με την ανήλικη

"Καμία ανοχή, καμία συγκάλυψη", αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για το περιστατικό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση κατά την οποία επιβεβαιώνει ότι υπήρξε μέλος του που επικοινωνούσε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας με τη 12χρονη στον Κολωνό. Όπως τονίζει η ανακοίνωαση, το μέλος διαγράφηκε άμεσα, ενώ επισημαίνεται ότι ζήτησαν να μην υπάρξει καμία προσπάθεια συγκάλυψης για κανένα εμπλεκόμενο πρόσωπο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

"Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την πρώτη στιγμή της αποκάλυψης του φρικτού κυκλώματος στον Κολωνό διατύπωσε το αίτημα να έρθουν όλα στο φως μαζί με τα ονόματα όλων των εμπλεκομένων.

Δυστυχώς η υπόθεση εξελίσσεται σε ένα γαϊτανάκι «αποκαλύψεων» και επιλεκτικών διαρροών που στέκονται εμπόδιο στην ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Προκειμένου να σταματήσει εδώ η προσπάθεια αποπροσανατολισμού και δημιουργίας εντυπώσεων ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκαθαρίζει το εξής: μετά από επίσημη επικοινωνία με το Υ. ΠΡΟ. ΠΟ και την ενημέρωσή μας ότι μέλος του κόμματος ταυτοποιήθηκε να έχει επικοινωνήσει με το θύμα μέσα από ψηφιακή εφαρμογή, προχωρήσαμε στην άμεση διαγραφή του. Καμία ανοχή-καμία συγκάλυψη.

Υπενθυμίζουμε ότι από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε να μην υπάρξει καμία προσπάθεια συγκάλυψης για κανένα εμπλεκόμενο πρόσωπο. Οι επιλεκτικές διαρροές, με ευθύνη κυβέρνησης και αστυνομίας, καθώς και οι καθυστερήσεις όμως δεν μπορούν παρά να προκαλούν ανησυχία."

Διάψευση από κύκλους του Υπουργείου

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης θεοδωρικάκος, δεν παρείχε καμία απολύτως ενημέρωση στο ΣΥΡΙΖΑ για στέλεχος του, αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου, με αφορμή ανακοίνωση διαγραφής μέλους του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της 12χρονης.

Συγκεκριμένα, όπως διευκρινίζεται από τους συγκεκριμένους κύκλους, ο υπουργός δεν παρείχε καμία απολύτως ενημέρωση στο ΣΥΡΙΖΑ για στέλεχος του, διότι, πρώτον δεν μπορεί να γνωρίζει ποιοι είναι μέλη ενός κόμματος και δεύτερον όταν ρωτήθηκε από τον τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα απήντησε ότι η έρευνα διεξάγεται από την αρμόδια ανακρίτρια.

Επισημαίνεται επίσης ότι ο κ. Θεοδωρικάκος έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότι η έρευνα της Αστυνομίας θα φτάσει μέχρι το τέλος και όλοι οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Απάντηση έδωσε μέσα από ανάρτησή του στο Twitter, ο Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος ανήρτησε ένα άρθρο με τη διάψευση του Υπουργείου και γράφει χαρακτηριστικά: "Προς Υπουργό Προστασίας του Πολίτη: Παρακαλώ, συνεννοηθείτε και μην εκτίθεστε..."

Προς Υπουργό Προστασίας του Πολίτη: Παρακαλώ, συνεννοηθείτε και μην εκτίθεστε...https://t.co/K2VEjjR6Fv — Χρήστος Σπίρτζης (@c_spirtzis) October 29, 2022

Ως τώρα, οι κατηγορούμενοι που βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση είναι συνολικά έξι πρόσωπα μεταξύ των οποίων και η μητέρα του κοριτσιού, η οποία κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης.

