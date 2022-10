Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Κολωνός: “ο πατέρας της 12χρονης έκλεψε σπίτι, μετά από δολοφονία”

Καταγγελία που προκαλεί σοκ για τον πατέρα της 12χρονης, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου παιδεραστίας και εκπόρνευσης. Ανάληψη ευθύνης για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι του 53χρονου.

Σε μια σοβαρή αποκάλυψη, για καταγγελία που όπως ανέφερε έχει γίνει επωνύμως και στην Αστυνομία, προχώρησε, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ένας άνδρας που ανέφερε πως υπήρξε γείτονας της οικογένειας της 12χρονης στον Κολωνό.

Ο άνδρας είπε πως γνώριζε την οικογένεια αρκετά χρόνια και ότι τα παιδιά ανέκαθεν πρόσεχαν το ένα το άλλο.

Όπως ανέφερε ο άνδρας στην εκπομπή «Το Πρωινό», σχετικά με τον πατέρα της 12χρονης, είναι αρκετά κυκλοθυμικός, είναι σκληρός απέναντι στα παιδιά του και όλοι οι γείτονες τον φοβούνται.

Αποκάλυψε ακόμη πως ο πατέρας της 12χρονης έκλεψε διαμέρισμα στην πολυκατοικία του, στο οποίο λίγες ημέρες νωρίτερα είχε γίνει δολοφονία και το σπίτι είχε μείνει «ανοιχτό» για να ξεμυρίσει, καθώς η σορός ανακαλύφθηκε σε προχωρημένη σήψη.

Όσα ο γείτονας της οικογένειας της 12χρονος, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

«Την γνωρίζω την οικογένεια από τα εφηβικά μας χρόνια. Όταν ο πατέρας είχε φέρει την μητέρα από το νησί. Ναι την είχε κλέψει. Ναι, κάνανε οικογένεια και έτυχε να μείνω και στην ίδια πολυκατοικία. Εγώ εκείνο το διάστημα νοίκιαζα ένα διαμέρισμα, μου νοίκιασε η οικογένεια ένα δωμάτιο στον τελευταίο όροφο και τα χρήματα τα έδινα στον πατέρα της 12χρονης, όπου πιθανόν να τα έδινε στην μητέρα του, που ανήκε το δώμα.

Έγινε ένα τραγικό συμβάν μέσα στην πολυκατοικία και έφυγα κάποιες μέρες. Είχε γίνει ένας φόνος και ήρθε το πτώμα σε προχωρημένη σήψη, μύριζε η πολυκατοικία. Έφυγα εγώ για μερικές μέρες να ξεμυρίσει και να έρθω και στην ισορροπία μου, γιατί πάθαμε όλοι ένα σοκ. Εκείνες τις μέρες βρήκε αφορμή ο πατέρας να μπει μέσα στο σπίτι, να πάρει κάποια λεφτά. Τέλος πάντων, εγώ πήγα κατήγγειλα το περιστατικό, ενώ το είχα πει αρχικά στην γυναίκα του, ότι “ξέρεις, ξέρω ότι το έκανε και θα πάω στην Αστυνομία”. Μου είπε να μην πάω. Είχε έρθει η Αστυνομία στο διαμέρισμα για να καταγράψει τι λείπει και πήραν και δακτυλικά αποτυπώματα.

Όλα τα παιδιά φροντίζανε τα αλλά παιδιά, μεγαλώνανε τα παιδιά σε ένα δύσκολο περιβάλλον και για αυτό τα είχε κάνει να είναι δεμένα. Ο πατέρας ήταν ένας αρκετά κυκλοθυμικός άνθρωπος μέσα και στα χρόνια που τον γνωρίζω. Λίγο πολύ όλοι οι γείτονες τον φοβούνται…

Υπήρχαν τσακωμοί;

Βεβαίως και τσακωμούς με τους γείτονες και νύχτες που έκανε δικό του πάρτι, για πάρτη του. Ήταν άνθρωπος αρκετά σκληρός νομίζω και δεν νομίζω ότι τα παιδιά είχανε ιδιαίτερη ελευθερία στο να μιλήσουνε. Επειδή είχαν έναν φόβο, νομίζω ότι τον αντιμετώπιζαν με φόβο. Με τα παιδιά ήταν σκληρός, μην μου μιλάτε, μη αυτό, μην ακούω κιχ!»





