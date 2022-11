Κοινωνία

“Δράκος” Παλαιού Φαλήρου: Αμίλητος και ανέκφραστος στη ΓΑΔΑ

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο 45χρονος που συνελήφθη στην Αλβανία.

Ο 45χρονος Αλβανός, που συνελήφθη κατηγορούμενος για τον βιασμό 34χρονης στο Παλαιό Φάληρο και απόπειρα βιασμού σε βάρος άλλης γυναίκα, λίγο νωρίτερα, στην ίδια περιοχή, οδηγείται το απόγευμα στον εισαγγελέα.

Ο αλλοδαπός, που κρατείται στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής αρνείται, έως αυτή την ώρα τουλάχιστον, να πει το παραμικρό στους αστυνομικούς, ενώ είναι ανέκφραστος και με παγωμένο βλέμμα, όπως αναφέρουν στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγές της ΕΛΑΣ.

Τον φερόμενο ως βιαστή με το τατουάζ συνέλαβαν οι αλβανικές Αρχές και τον παρέδωσαν στην Ελληνική Αστυνομία, στις 02:30 τα ξημερώματα, στην Κακαβιά. Σημειώνεται, ότι οι ελληνικές Αρχές είχαν ενημερώσει ότι βρίσκεται στην Αλβανία και είχαν ζητήσει τη συνεργασία της γειτονικής χώρας.

Σε βάρος του 45χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό τετελεσμένο και σε απόπειρα, με χρήση βίας, απειλή όπλου και αρπαγή.

