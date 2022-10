Κοινωνία

Βιασμός στο Παλαιό Φάληρο: Πώς έφτασε η Αστυνομία στον “δράκο με το τατουάζ”

Ταυτοποιήθηκε ο βιαστής του Παλαιού Φαλήρου. Φόβοι ότι έχει διαφύγει στο εξωτερικό. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον άνδρα που βίασε μία γυναίκα στο Παλαιό Φάληρο και επιχείρησε να επιτεθεί σε άλλη μία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 45χρονο αλλοδαπό με καθαρό ποινικό μητρώο. Κατηγορείται για μία απόπειρα και έναν βιασμό, ενώ έχει σχηματιστεί και δικογραφία σε βάρος του.

Αστυνομικές πηγές, η ΕΛΑΣ εκτιμούν ότι ο αλλοδαπός, που φέρει ένα χαρακτηριστικό τατουάζ στο δεξί χέρι του, έχει διαφύγει, πιθανότατα, στην Αλβανία και για αυτό τον λόγο αναμένεται να εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

"Μετά από ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η οποία έχει επιληφθεί προανακριτικά δύο υποθέσεων βιασμών (απόπειρα και τετελεσμένη) σε βάρος δύο ημεδαπών γυναικών, που διαπράχθηκαν πρώτες πρωινές ώρες της 23-10-2022 στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του φερόμενου ως δράστη των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων.

Σε βάρος του 45χρονου αλλοδαπού σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό τετελεσμένο και σε απόπειρα, με χρήση βίας, απειλή όπλου και αρπαγή.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται".

Ανατριχιαστική η περιγραφή της 34χρονης

Σοκαριστική είναι η περιγραφή της 34χρονης στο Παλαιό Φάληρο για τον εφιάλτη που βίωσε στα χέρια του αδίστακτου βιαστή της, όπως κατήγγειλε, τα χαράματα της Κυριακής.

Το θύμα σύμφωνα με πληροφορίες, περίμενε στη στάση του λεωφορείου για να πάει στη δουλειά της. Ο δράστης την πλησίασε και με την απειλή μαχαιριού, την οδήγησε σε κοντινό πάρκο. Την ξάπλωσε στο έδαφος, της έβγαλε τα ρούχα και τη βίασε. Όταν ολοκλήρωσε τις αρρωστημένες του ορέξεις, σηκώθηκε και με ειρωνικό ύφος είπε στην 34χρονη «θέλεις να γίνεις το κορίτσι μου».

Η κοπέλα έντρομη έβαλε τα ρούχα της, πήρε την τσάντα της και επέστρεφε στην στάση, όπου περίμενε το λεωφορείο ένας νεαρός, αλλά δεν του ζήτησε βοήθεια γιατί ντράπηκε όπως είπε στους αστυνομικούς.

Όπως είπε, ο βιαστής την ακολούθησε και είχε το θράσος να πάει δίπλα της και να της ζητήσει τον αριθμό του κινητού της. Η κοπέλα αρνήθηκε και τότε ο δράστης την απείλησε πως θα την σκοτώσει αν πει κάτι στην αστυνομία και έφυγε τρέχοντας.

Όταν απομακρύνθηκε αρκετά, η 34χρονη τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και κατήγγειλε τον βιασμό.

Θύμα του «δράκου» του Παλαιού Φαλήρου μιλάει στον ΑΝΤ1

Στην ίδια περιοχή μια άλλη γυναίκα, 24 ετών, κατήγγειλε ότι της επιτέθηκε για να τη βιάσει, περιστατικό που συνέβη λίγο πριν από τον βιασμό της 34χρονης.

«Στις τρεις τα ξημερώματα, ενώ οδηγούσα το αυτοκίνητο της μητέρας μου, σταμάτησα στο φανάρι ώστε να κατευθυνθώ προς τη λεωφόρο Αμφιθέας. Εκείνη την στιγμή χωρίς να το καταλάβω, ένας άγνωστος μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο και έκατσε στο κάθισμα πίσω από τη θέση του οδηγού. Με έπιασε από τον γιακά και μου είπε να ξεκινήσω και να στρίψω δεξιά», περιγράφει το θύμα στον ΑΝΤ1.

Οι περιγραφές των δυο γυναικών για τον φερόμενο δράστη μοιάζουν. Πρόκειται για άνδρα που έχει τατουάζ στο χέρι, ήταν γύρω στο 1,70 με 1,80, εύσωμος με λευκή επιδερμίδα, περίπου 40 ετών, ενώ η ανάσα του μύριζε αλκοόλ.

Όπως κατέθεσαν οι δυο γυαναίκες, το μοιραίο βράδυ φορούσε ένα μαύρο, στενό τζιν, ένα μαύρο μπλουζάκι και μαύρα, αθλητικά παπούτσια. Επίσης, και οι δύο γυναίκες τόνισαν πως μιλούσε καλά ελληνικά

Πώς έφτασε η αστυνομία στον δράστη

Το υλικό από τις καμέρες ασφαλείας καταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Φαλήρου «σκάναραν» οι αστυνομικοί της Ασφάλειας προκειμένου να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε ο επικίνδυνος βιαστής.

Στο σημείο που έπεσε θύμα βιασμού η 34χρονη, στην λεωφόρο Ποσειδώνος, το κλειστό κύκλωμα του Τραμ έχει καταγράψει την επίθεση του δράστη.

Ωστόσο, η κάμερα ενός καφέ επι της λεωφόρου Αμφιθέας έχει καταγράψει τον βιαστή με το τατουάζ την ώρα που αποπειράθηκε να βιάσει μια άλλη γυναίκα λίγες ώρες πριν από την επίθεση στην Αγία Σκέπη.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο, διακρίνεται το παρολίγον θύμα του να σταματά σε φανάρι στη λεωφόρο Αμφιθέας. Ο βιαστής μπαίνει στο αυτοκίνητό της και προσπαθεί να την οδηγήσει σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο. Η γυναίκα καταφέρνει να οδηγήσει μέχρι το πεζοδρόμιο, μπροστά από ένα καφέ που διανυκτερεύει. Βγαίνει έξω και αρχίζει να ζητά βοήθεια.

Ο βιαστής με το τατουάζ πανικοβάλλεται από την αντίδραση της γυναίκας, βγαίνει έξω από το αμάξι και αρχίζει να τρέχει προς την λεωφόρο Αμφιθέας όπου εξαφανίζεται.

