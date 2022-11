Οικονομία

Σταϊκούρας: Δεν αποκλείεται fuel pass 3

Πότε αναμένεται η ΚΥΑ για το επίδομα θέρμανσης. Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό και τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση.

Πρόβλεψη για πληθωρισμό εφέτος που θα τείνει στο 10% θα περιλαμβάνει ο νέος προϋπολογισμός, ενώ και το επόμενο έτος θα παραμείνει υψηλός, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο OPEN και σχολιάζοντας την εκτίμηση της Eurostat για τον εναρμονισμένο πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με τον υπουργό, η επιβράδυνση στον ρυθμό ανόδου του πληθωρισμού «δεν είναι στοιχείο πανηγυρισμού» και επανέλαβε ότι απαιτούνται μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε εκ νέου ότι τη συγκεκριμένη περίοδο υλοποιούνται τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ και απέκλεισε να υπάρξει Fuel Pass - 3. Ωστόσο, δήλωσε ότι δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέα μέτρα το επόμενο έτος ανάλογα με τις εξελίξεις. Επανέλαβε δε, ότι εκτός απροόπτου θα εκδοθεί μέσα στην εβδομάδα η ΚΥΑ για το επίδομα θέρμανσης, με την πλατφόρμα να ανοίγει εντός του Νοεμβρίου. Και υπενθύμισε ότι συνεχίζεται για ένα ακόμη εξάμηνο ο μειωμένος ΦΠΑ σε εστίαση, μεταφορές, κινηματογράφους, σχολές χορού κ.ά.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός, «αποτελεί στοιχείο προβληματισμού η διόγκωση του ιδιωτικού χρέους σε αυτές τις κρίσεις» και τόνισε πως «είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα να πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους», φέροντας ως παράδειγμα προς αποφυγή τη Βρετανία που βρέθηκε στο στόχαστρο των αγορών.

