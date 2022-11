Πολιτισμός

Χαρακόπουλος προς UNESCO: Να κηρυχθεί η Αγία Σοφία μνημείο εν κινδύνω

Τις καταστροφές που υφίσταται το μνημείο μετά την μετατροπή του σε τζαμί παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας.

Να κηρυχθεί η Αγία Σοφία μνημείο εν κινδύνω ζήτησε ο Μάξιμος Χαρακόπουλος κατά τη συνάντηση του με την εκπρόσωπο του Κέντρου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO Berta de Sancristobal στην έδρα της, στο Παρίσι.

«Η βέβηλη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, δεν είναι μόνο μία προσβολή προς την ιστορική αλήθεια, συνιστά μια ευθεία απειλή για το μνημείο. Η Αγία Σοφία πρέπει να κηρυχθεί μνημείο εν κινδύνω», ανέφερε σε δηλώσεις του ο βουλευτής της ΝΔ και Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας (ΔΣΟ).

Ο κ. Χαρακόπουλος τόνισε πως ενημέρωσε για τις καταστροφές που υφίσταται το μνημείο, μετά την μετατροπή του σε τζαμί «και καταγγέλλονται πια ευθέως και από θεσμούς και από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Τουρκίας».

«Ενεχείρισα στην εκπρόσωπο της UNESCO αναλυτική κατάσταση με δημοσιεύματα που περιγράφουν αυτές τις καταστροφές. Η έως σήμερα αντίδραση της διεθνούς κοινότητας δεν ήταν η αναμενόμενη κι αυτό αποθρασύνει τον θύτη και απομειώνει και το κύρος διεθνών οργανισμών. Τέλος, συζήτησα με την εκπρόσωπο της UNESCO τη δυνατότητα παρουσίασης του Τόμου που εξέδωσε η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας με τους 37 εμβληματικούς ναούς αφιερωμένους στην του Θεού Σοφία, εδώ στην έδρα του Οργανισμού, στο Παρίσι, και την ενημέρωσα, βεβαίως, για τη διεθνή εκστρατεία που έχουμε αναλάβει ως διακοινοβουλευτικός θεσμός για την αφύπνιση της διεθνούς κοινής γνώμης», ανέφερε ο κ. Χαρακόπουλος.

Στην αντιπροσωπείας της ΔΣΟ, συμμετείχαν οι σύμβουλοι δρ Κώστας Μυγδάλης και δρ Alexander Fomenko, καθώς και η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO κα Μαρία Διαμαντοπούλου και ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος Νικόλαος Στεργιούλας.

Η εκπρόσωπος του Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς κ. Berta de Sancristobal ανέφερε ότι η UNESCO δίνει ιδιαίτερη σημασία στα μνημεία της Κωνσταντινούπολης, τα οποία παρακολουθούν από πολύ κοντά και διαβεβαίωσε ότι στην επόμενη σύσκεψη του Οργανισμού το ζήτημα της Αγίας Σοφίας θα είναι ένα από τα μεγάλα θέματα που θα τεθούν.

Κατά την παραμονή του στο Παρίσι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είχε συνεργασία στην πρεσβεία της Ελλάδας με τον Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Δημήτριο και εκπροσώπους της διπλωματικής μας αντιπροσωπείας για την καλύτερη δυνατή παρουσίαση στη γαλλική κοινωνία του Τόμου που εξέδωσε η ΔΣΟ για την Αγία Σοφία.

