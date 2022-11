Life

“Rouk Zouk”: πρωτιά στην τηλεθέαση και τον Οκτώβριο

Η Ζέτα Μακρυπούλια, πιο κεφάτη από ποτέ, μαζί με τους ξεχωριστούς παίκτες, αλλάζουν τα μεσημέρια μας, μέσω του ΑΝΤ1 φυσικά.

Στην πρώτη θέση παραμένει και τον Οκτώβριο το «Rouk Zouk» με σημαντικά ποσοστά τηλεθέασης.

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι με την Ζέτα Μακρυπούλια ήταν πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54, για τον μήνα Οκτώβριο στη ζώνη προβολής του, με μέσο όρο 16,5%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό τουλάχιστον 4,1 μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί πως το «Rouk Zouk» είχε υψηλές επιδόσεις τόσο σε ανδρικά όσο και σε γυναίκεια κοινά, καταγράφοντας 23,1% στους άνδρες ηλικίας 25-34, και 24,5% στις γυναίκες ηλικίας 15-24.

