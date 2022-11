Τεχνολογία - Επιστήμη

Αθήνα: Σεισμός αισθητός στην Αττική

Αισθητός σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου της Αττικής έγινε ο σεισμός, το πρωί της Τετάρτης.

Σεισμός έγινε αισθητός στην Αττική, λίγα λεπτά μετά απο τις 10:00 της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τα δεδομένα από την ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μέγεθος του σεισμού, που στην πρώτη μέτρηση εκτιμήθηκε πως ήταν 3,2 Ρίχτερ, τελικώς αναφέρεται πως ήταν 3,3 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της δόνησης, που έγινε στις 10:06 της Τετάρτης, εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Ραφήνας, στην θαλάσσια περιοχή 6 χιλιόμετρα ανατολικά από την Ραφήνα.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 12,7 χιλιόμετρα.

