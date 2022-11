Κοινωνία

Τροχαίο στην Κατεχάκη: Σκοτώθηκε γυναίκα στην έξοδο της Αττικής Οδού

Αυτοκίνητο βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να γίνει ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Κατεχάκη,.

Το δυστύχημα έλαβε χώρα λίγο μετά τις 5 το πρωί, στην περιφερειακή Υμηττού, μετά την έξοδο της Αττικής Οδό, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όχημα ο οδηγός του οποίου έχασε τον έλεγχό του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με ταξί.

Οι δύο οδηγοί απεγκλωβίστηκαν από πυροσβέστες και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε εφημερεύοντα νοσοκομεία.

Ο ένας οδηγός, γυναίκα, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Χωρίς τις αισθήσεις της #απεγκλωβίστηκε γυναίκα και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της Λεωφόρου Κατεχάκης ( έξοδος Αττικής οδού), στο δήμο Παπάγου- Χολαργού. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 3, 2022

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η τροχαία Αττικής.

Τα οχήματα υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές και η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη προσωρινά.

