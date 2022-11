Πολιτική

Κουτσούμπας: Το “καλάθι του νοικοκυριού” αποτελεί εμπαιγμό της κοινωνίας

Τι είπε για τις μετεκλογικές συνεργασίες, τα ελληνοτουρκικά, αλλά και τα απανωτά κρούσματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», κι αναφερόμενος στο μέτρο του «καλαθιού του νοικοκυριού», εκτίμησε πως πρόκειται για μεγάλο εμπαιγμό, αφού ουσιαστικά τα προϊόντα που περιλαμβάνει είναι προσφορές που έκαναν τα σούπερ μάρκετ.

Η λύση για να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά, είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στην ενέργεια και στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, είπα ο κ. Κουτσούμπας, συμπληρώνοντας πως η Κυβέρνηση αρνείται να το κάνει γιατί έχει μνημονιακές δεσμεύσεις.

Πρόσθεσε δε πως ναι μεν ο πόλεμος επιδρά στην ακρίβεια, αλλά δεν μπορούμε να την αποδίδουμε αποκλειστικά εκεί, καθώς το κύμα των ανατιμήσεων ξεκίνησε πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ως παράδειγμα, ο κ. Κουτσούμπας έφερε τις ανατιμήσεις στην ενέργεια, ο δρόμος για τις οποίες είχε ανοίξει πολύ νωρίτερα, με το Χρηματιστήριο της Ενέργειας, το οποίο έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σχολιάζοντας τα μέτρα ανακούφισης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ο ΓΓ του ΚΚΕ υποστήριξε πως «η κυβέρνηση τα δίνει με το ένα χέρι και τα παίρνει με το άλλο, μέσω της κατανάλωσης και της φορολογίας».

Σε ότι αφορά το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών, είπε ότι η συμμετοχή του ΚΚΕ σε μια κυβέρνηση Μητσοτάκη ή Ταίπρα, θα αποτελούσε συνενοχή, ενώ πρόσθεσε πως φυσικά το ΚΚΕ θέλει να κυβερνήσει, αλλά για να συνεργαστεί θα πρέπει να υπάρχει η διάθεση και η αποφασιστικότητα για ριζικές αλλαγές, τις οποίες δεν διαθέτουν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Τέλος στο ερώτημα τι θα γίνει αν δεν προκύψει Κυβέρνηση χωρίς συνεργασίες μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, είπε πως «δεν υπάρχουν αδιέξοδα».

Σε ότι αφορά τα διαδοχικά περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που βλέπουν τις τελευταίες ημέρες το φως της δημοσιότητας, είπε ότι δυστυχώς δεν υπάρχει επαρκές πλαίσιο προστασίας απέναντι στις ορέξεις παιδόφιλων και παιδεραστών.

Σχολιάζοντας το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο συζητήθηκε χθες στη Βουλή, είπε πως περιλαμβάνει ημίμετρα και παρατήρησε ως οι προτάσεις του ΚΚΕ δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτό.

Τέλος και μεταξύ άλλων, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, υπογράμμισε πως δεν υπάρχει αντιπαράθεση των λαών, αλλά οι διαφορές είναι μεταξύ οικονομικών και άλλων συμφερόντων και εκτίμησε πως είναι πιθανό να οδηγηθούμε σε ένα θερμό επεισόδιο μικρής ή και μεγαλύτερης κλίμακας.

