Πάτρα: Επιχείρησε να κρεμαστεί σε κεντρική πλατεία σε ώρα αιχμής

Σοκαρισμένοι οι περαστικοί προσπάθησαν να τον αποτρέψουν και ταυτόχρονα ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Σοκαρισμένοι οι περαστικοί, είδαν έναν άντρα να επιχειρεί να αυτοκτονήσει στην κεντρικότερη πλατεία της Πάτρας!

Το πρωί της Τετάρτης, γύρω στις 11:00, όσοι περνούσαν από την πλατεία Όλγας βρέθηκαν μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα. 35χρονος άνδρας είχε δημιουργήσει έναν βρόγχο και προσπαθούσε να κρεμαστεί από δένδρο της πλατείας.

Οι συμπολίτες του έτρεξαν να προλάβουν τον άνδρα πριν προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημά του.

Άμεσα στο σημείο έφθασαν αστυνομικοί που εντόπισαν τον 35χρονο και μετά από συνεννόηση με τις εισαγγελικές αρχές τον μετάφεραν στο νοσοκομείο για ψυχιατρική εξέταση, καθώς ο άνδρας φέρεται να έχει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και είχε επιχειρήσει με τον ίδιο τρόπο να δώσει τέλος στην ζωή του προ καιρού.

Πηγή: tempo24.news

