Τροχαίο - Κατεχάκη: Γιατρός η οδηγός που σκοτώθηκε (εικόνες)

Θρήνος στο Νοσοκομείο της Αθήνας, στο οποίο έκανε την ειδικότητα της, η άτυχη νεαρή οδηγός, που σκοτώθηκε στην άσφαλτο, μετά από κούρσα στο αντίθετο ρεύμα.

Συγκλονισμένοι είναι γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο «Γειώργιος Γεννηματάς», όπου εργαζόταν ως ειδικευόμενη γιατρός, στο Τμήμα Παθολογίας, η Άννα Τζελέπη, η κοπέλα ηλικίας 29 ετών, που βρήκε τραγικό θάνατο στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κατεχάκη.

Η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνα -Πειραιά, Ματίνα Παγώνη, συγκλονισμένη σε δηλώσεις της ανέφερε .«Είμαστε συγκλονισμένοι από το ξαφνικό χαμό της αγαπημένης μας Άννας. Το γραφείο της ήταν δίπλα στο δικό μου , την έβλεπα κάθε μέρα.Ένα εργατικό κορίτσι, πάντα με το χαμόγελό της μας καλημέριζε όλους, λάτρευε τη δουλειά της, είχε όνειρα για τη ζωή, ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Ήταν ειδικευόμενη γιατρός στο τμήμα της Ά Παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου μας, σήμερα πρέπει να είχε ρεπό από την εργασία της και πραγματικά δεν έχω λόγια, δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι δεν θα τη ξαναδούμε».

Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 5 το πρωί, στην περιφερειακή Υμηττού, μετά την έξοδο της Αττικής Οδό, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Το αυτοκίνητο της γιατρού, που εκινείτο για περίπου ένα χιλιόμετρο στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση από τη Ραφήνα προς τον Καρέα, συγκρούστηκε με ένα ταξί.

H γυναίκα ανασύρθηκε από το όχημα της, με την βοήθεια πυροσβεστών, χωρίς τις αισθήσεις της. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν και τον οδηγό του ταξί, ο οποίος μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, σοβαρά τραυματισμένος.

