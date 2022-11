Έβρος

Τροχαίο δυστύχημα: Η εξόρμηση για κυνήγι κατέληξε σε τραγωδία

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του, με τραγικό απολογισμό.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον Έβρο, το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Νοεμβρίου, στην περιοχή μεταξύ των χωριών Μαυροκκλήσι – Πρωτοκκλήσι.

Στο όχημα επέβαιναν 2 άνδρες οι οποίο είχαν πάει για κυνήγι και κάτω από άγνωστες συνθήκες το αυτοκίνητο τους ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε στο κενό.

Ο 62χρονος συνοδηγός ανασύρθηκε νεκρός από το όχημα, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίσθηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου για τις πρώτες βοήθειες και τις απαραίτητες εξετάσεις.

