Νάνσυ Πελόζι: Εξιτήριο για τον σύζυγό της

Ο Πολ Πελόζι παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο, μετά την επίθεση που δέχθηκε μέσα στο σπίτι του. Ποιος είναι ο δράστης.

Ο άνδρας που κατηγορείται για τη διάρρηξη στο σπίτι της προέδρου της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι και την επίθεση με σφυρί στον σύζυγό της είναι Καναδός ο οποίος βρισκόταν παράτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες 14 χρόνια αφότου εισήλθε στη χώρα ως επισκέπτης, ανακοίνωσαν σήμερα οι αμερικανικές αρχές.

Η υπηρεσία μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) ενημέρωσε ότι έχει ζητήσει από τις αρχές του Σαν Φρανσίσκο την κράτηση του Ντέιβιντ Ντιπάπε μόλις ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία σε βάρος του. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο που εστάλη την 1η Νοεμβρίου, τέσσερις ημέρες μετά τη σύλληψή του, ο Ντιπάπε θα παραδοθεί στην ICE για πιθανή απέλασή του στον Καναδά αφότου εκτίσει οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης τυχόν του επιβληθεί.

Ο 42χρονος Ντιπάπε συνελήφθη στις 28 Οκτωβρίου στο σπίτι της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων αφότου εισέβαλε σε αυτό, ζητώντας να συναντήσει τη Νάνσι Πελόζι και στη συνέχεια χτύπησε τον σύζυγό της με σφυρί στο κεφάλι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Η Νάνσι Πελόζι, δεύτερη στη σειρά διαδοχής για την προεδρία των ΗΠΑ, δεν ήταν στο σπίτι της στο Σαν Φρανσίσκο όταν σημειώθηκε η επίθεση. Η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων είχε ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με έγγραφα της εισαγγελίας, που χαρακτηρίζει το περιστατικό ως επίθεση με πολιτικά κίνητρα, ο Ντιπάπε είπε σε αστυνομικούς ότι σχεδίαζε να απαγάγει τη Νάνσι Πελόζι, να την ανακρίνει και να της σπάσει τα γόνατα αν έλεγε ψέματα.

Ο 82χρονος Πολ Πελόζι διακομίστηκε με κρανιοεγκεφαλική κάκωση σε νοσοκομείο του Σαν Φρανσίσκο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Έξι ημέρες μετά την επίθεση, έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.

Ο Ντιπάπε, ο οποίος έχει προφυλακιστεί, δήλωσε αθώος την Τρίτη για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν (απόπειρα ανθρωποκτονίας, επίθεση με θανατηφόρο όπλο, διάρρηξη, κακοποίηση ηλικιωμένου, απειλή κατά δημόσιου λειτουργού). Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 13 ετών έως ισόβια, εφόσον καταδικαστεί.