“The 2Night Show”: Ο Γιώργος Χαραλαμπόποπουλος για τη διακοπή του εθνικού ύμνου στην Τουρκία

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της χειροπάλης διευκρίνισε τους λόγους για τους οποίους «κόπηκε» ο εθνικός μας ύμνος, κατά την απονομή του μεταλλίου του.

Ο Γιώργος Χαραλαμπόποπουλος, ο αθλητής χειροπάλης, ο οποίος ανέβηκε στο ψηλότερο βάθρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, επικρατώντας του Τούρκου αντιπάλου του, Mustafa Altuntas, ήταν καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» της Πέμπτης και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη διακοπή του εθνικού μας ύμνου, κατά την απονομή του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί πήραν πολλή χαρά οι Έλληνες με αυτή τη νίκη και το νιώθω με τα μηνύματα που μας στέλνουν. Οι λαοί είναι πολύ φιλόξενοι και αγαπημένοι. Το 2017 που είχα πάρει το Παγκόσμιο στη Βουδαπέστη, συνάντησα στο δρόμο την τούρκικη ομάδα και με έδειξαν με το δάχτυλό τους. Πριν προλάβω να περάσω στη νησίδα, γονάτισαν μπροστά μου και έβγαλαν φωτογραφία μαζί μου», είπε.

Ερωτηθείς για το ποιους θεωρεί επικίνδυνους αντιπάλους, απάντησε ότι, «πάντα βλέπεις κάποιον και εμένα μου έχει τύχει να δω κάποιον και λέω “Παναγία μου, που εμφανίστηκε; Παίζει στην κατηγορία μου;” και πάντα αυτούς τους νικάς. Ενώ άλλους που δεν τους υπολόγιζες, χάνεις».

«Η φυσική δύναμη ξεπερνάει ακόμη και το ντόπινγκ. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι αδύνατοι σε κιλά και έχουν τόση δύναμη στα χέρια», είπε στέλνοντας το δικό του μήνυμα.

Τέλος, για τη στιγμή που σήκωσε την ελληνική σημαία μέσα στην Τουρκία, όμως δεν άκουσε το εθνικό μας ύμνο, σημείωσε ότι, «τη διοργάνωση τη φιλοξένησε η Τουρκία, δεν είναι δική της η διοργάνωση. Ο μηχανισμός είναι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, οπότε δεν μπορεί να πάει κάποιος Τούρκος και να ζητήσει να σταματήσει ο εθνικός ύμνος. Στους Ολυμπιακούς αγώνες οι βραβεύσεις ανά άθλημα είναι λίγες και υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου να παίξει ο εθνικός ύμνους. Τώρα, επειδή είναι πολλές οι κατηγορίες δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια».





