Κοινωνία

Βιασμός 12χρονης - Κολωνός: Το προφίλ των νέων συλληφθέντων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τα 4 εντάλματα σύλληψης εκτελέστηκαν τα δυο. Τα τέσσερα πρόσωπα τα έχει αναγνωρίσει η 12χρονη. Στον εισαγγελέα οι δυο συλληφθέντες. Τι αποκάλυψε η εκπομπή "Το Πρωινό".



Νέος κύκλος εκτέλεσης ενταλμάτων σύλληψης για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα.

Από τα τέσσερα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν ήδη τα δύο έχουν ολοκληρωθεί με τις συλλήψεις. Αναζητούνται άλλα δύο με το ένα να έχει εντοπιστεί και το δεύτερο να είναι εξαφανισμένο. Οι δύο συλληφθέντες θα μεταβούν σήμερα Παρασκευή στον εισαγγελέα μετά τις 12 το μεσημέρι.

Από τους δύο συλληφθέντες ο ένας, ηλικίας 35 ετών από τον Κορυδαλλό, είναι άνεργος και εισοδηματίας και δεν περιλαμβάνεται στην ομάδα όσων έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμής αυτοβούλως για επικοινωνίες με την 12χρονη.

Ο δεύτερος συλληφθείς, ηλικίας 39 ετών από το Νέο Ηράκλειο, είναι χωρισμένος και πατέρας ενός 9χρονου παιδιού. Ο συγκεκριμένος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στην ΕΛΑΣ όταν έγινε γνωστή η υπόθεση.

Ο 39χρονος, όπως μετέδωσε, η εκπομπή «Το Πρωινό» ισχυρίστηκε ότι το κορίτσι του παρουσιάστηκε για 18 χρονών, συναντήθηκαν αλλά δεν συνευρέθηκε μαζί της και δεν της έδωσε χρήματα.

Συγκεκριμένα, ο 39χρονος ισχυρίστηκε:

«Εδώ και περίπου 3 μήνες ξεκίνησα να χρησιμοποιώ το chat. Έλαβα ένα μήνυμα από έναν τυχαίο χρήστη που παρουσιαζόταν ως μια κοπέλα περίπου 18 ετών, η οποία ζητούσε ερωτική συνεύρεση έναντι κάποιου χρηματικού αντιτίμου. Μόλις είδα το μήνυμα επικοινώνησα απευθείας με την Αστυνομία, είπα ακριβώς τι μήνυμα έλαβα και άφησα τα στοιχεία μου. Αποφάσισα να συνεχίσω τον διάλογο με τον χρήστη αυτόν προκειμένου να εκμαιεύσω και άλλες πληροφορίες. Επίσης είχα ζητήσει να μου στείλει και φωτογραφία για να διαπιστώσω αν πρόκειται για άντρα ή γυναίκα, γιατί πολλές φορές έχει τύχει να διαπιστώσω ότι συνομιλώ με άτομο το οποίο τελικά ήταν άντρας. Αν θυμάμαι καλά, είχα ρωτήσει τι θέλει να τα κάνει τα χρήματα και μου είπε ότι θα τα έδινε στη μάνα της γιατί τα έχει ανάγκη. Ρώτησα τι ανάγκη έχει και αν μπορώ να τη βοηθήσω κάπως προκειμένου να μου πει περισσότερα πράγματα. Μου είπε ότι δίνει όλα τα λεφτά στη μάνα της γιατί χρωστάει και πως το έχει ξανακάνει αυτό. Την επόμενη μέρα, αν θυμάμαι καλά, επικοινώνησα με αυτό το άτομο μέσω της εφαρμογής Viber. Σε αυτή τη συνομιλία καθορίσαμε και ένα ραντεβού, στα Σεπόλια στις 9. Όσο καθόμουν μέσα στο αυτοκίνητο μου μπήκε ξαφνικά απότομα στη θέση του συνοδηγού μια κοπέλα. Επειδή ήταν νύχτα δεν μπορούσα να διακρίνω επακριβώς την ηλικία της. Μου φάνηκε γύρω στα 18. Η κοπέλα αυτή ήταν καστανόξανθη, με μακριά μαλλιά. Από τον τρόπο που μπήκε στο αμάξι τρόμαξα, γιατί κατάλαβα ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Αμέσως της είπα να κατέβει, όπως και έκανε. Με αυτή την κοπέλα είχαμε ακόμα μία συνομιλία μέσω Viber, της οποίας το περιεχόμενο δεν θυμάμαι. Πάντως από την ίδια κιόλας μέρα την μπλόκαρα και δεν ξαναμιλήσαμε, ούτε συναντηθήκαμε ποτέ. Επίσης να προσθέσω ότι δεν συνευρεθήκαμε ποτέ ερωτικά ούτε της έδωσα χρήματα».

Από τα δύο άτομα που αναζητούνται, ο ένας είναι ηλεκτρολόγος και ο δεύτερος ιδιωτικός υπάλληλος, με τον έναν εκ των δύο να είναι εξαφανισμένος και τον δεύτερο να είναι σε ταξίδι στο εξωτερικό και τους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση να τον περιμένουν να επιστρέψει.

Ο κύκλος των συλλήψεων άνοιξε μετά τη συμπληρωματική κατάθεση που έδωσε η 12χρονη, παρουσία παιδοψυχολόγου, στην οποία αναγνώρισε τα πρόσωπα αυτά ως τους άνδρες οι οποίοι τη βίασαν έναντι αμοιβής.

Μπαλάσκας: Νέα συμπληρωματική συνέντευξη θα δώσει η 12χρονη

Ο συνδικαλιστής της Αστυνομίας, Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» ανέφερε μεταξύ άλλων ότι μέσα στην ημέρα αναμένεται και νέα σύλληψη, από τους δυο που αναζητούνται, ενώ και ο δεύτερος έχει ταυτοποιηθεί και η σύλληψή του είναι θέμα ημερών.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει ζητηθεί από τις Αρχές να υπάρξει συμπληρωματική συνέντευξη από την 12χρονη. Σύμφωνα με τον κ. Μπαλάσκα, κατά την προηγούμενη συνέντευξη της 12χρονης έγιναν πολλές διακοπές καθώς το παιδί ήταν σε άσημη ψυχολογική κατάσταση. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες και για όσους έχουν συνομιλήσει με την 12χρονη μέσω της εφαρμογής.

Ξεκινά η διαδικασία για να επιστρέψουν στους συγγενείς τα αδέλφια της 12χρονης

Ξεκινούν οι διαδικασίες προκειμένου τα αδέλφια της 12χρονης που φιλοξενούνται από Το Χαμόγελο του Παιδιού να επιστρέψουν στην οικογένειά τους.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινωπόρου στην εκπομπή «Το Πρωινό» χθες κλήθηκαν από την Εισαγγελία ανηλίκων η μεγάλη αδελφής της οικογένειας, η θεία που αποκάλυψε την υπόθεση και η γιαγιά.

Οι τρεις γυναίκες ζήτησαν να επιστέψουν τα παιδιά στους συγγενείς τους, ενώ μετά τα όσα είπε η 19χρονη η γνώμη του εισαγγελέα είναι θετική, ενώ επέτρεψε και τις επισκέψεις στο σπίτι του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Η 37χρονη είναι χάλια, κλαίει και ζητάει τα παιδιά της», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό» η δικηγόρος της 37χρονης μητέρας Ασπασία Ταραχοπούλου, η οποία επιβεβαίωσε ότι, θα κατατεθεί αίτημα να μεταφερθούν τα παιδιά από το «Χαμόγελο του Παιδιού» στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης σε Κουτσούμπα: Τα ράφια στη Σοβιετική Ένωση ήταν άδεια

Ηράκλειο: Καταγγελία σε βάρος προπονητή για ασέλγεια

ΥΠΟΙΚ: Παγώνουν τα επιτόκια για χρέη στην εφορία