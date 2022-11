Κόσμος

Powerball: Τζακποτ με παγκόσμιο ρεκόρ - Μυθικό ποσό διεκδικούν οι παίκτες!

Φρενίτιδα στης ΗΠΑ για την λοταρία με το ρεκόρ όλων των εποχών παγκοσμίως στα διανεμόμενα κέρδη. Πόσες πιθανότητες έχει κάθε παίκτης να βρει όλους τους αριθμούς.

Ρεκόρ όλων των εποχών και όλων των χωρών του κόσμου έσπασε σήμερα το τζάκποτ του Powerball στις ΗΠΑ, φτάνοντας το 1,6 δισεκ. δολάρια, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δώσει ποτέ οποιοδήποτε λαχείο ή τυχερό παιχνίδι.

Κανείς δεν κατάφερε να μαντέψει τους έξι τυχερούς αριθμούς στις προηγούμενες 39 κληρώσεις και το ποσό ενδέχεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, εάν δεν υπάρξει νικητής ούτε στην αυριανή κλήρωση.

Το μεγαλύτερο ποσό που έχει κληρωθεί ποτέ, το «τζάκποτ του αιώνα», όπως το αποκαλούσαν τότε, έφτασε το 1,568 δισεκ. δολάρια, το 2016, όμως το μοιράστηκαν πολλοί τυχεροί μεταξύ τους.

Το αστρονομικό ποσό προκαλεί φρενίτιδα στους Αμερικανούς, ωστόσο οι κάτοικοι πέντε Πολιτειών –μεταξύ των οποίων είναι η Χαβάη και η Αλάσκα– μπορούν μόνο να παρακολουθήσουν από μακριά την κλήρωση, ή να ταξιδέψουν πολλά χιλιόμετρα για να μπορέσουν να αγοράσουν λαχνούς από άλλες Πολιτείες.

Οι πιθανότητες να κερδίσει κάποιος το τζάκποτ παραμένουν μία στα 292,2 εκατομμύρια.

Συγκριτικά, η πιθανότητα να χτυπηθεί κάποιος από κεραυνό είναι μικρότερες: μία στο εκατομμύριο.

Ο νικητής μπορεί να επιλέξει αν θα λάβει το σύνολο του ποσού αλλά σε ετήσιες δόσεις για τα επόμενα 29 χρόνια. Αν θελήσει να πάρει μονομιάς τα κέρδη του, θα πάρει «μόνο» 782,4 εκατομμύρια. Ό,τι και αν επιλέξει πάντως, ένα μεγάλο μέρος του ποσού θα αποδοθεί στην εφορία.

