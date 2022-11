Κοινωνία

Κακοκαιρία “Eva”: “Συναγερμός” για τους κεραυνούς και τις ισχυρές βροχές

Η κακοκαιρία πέρασε από την Ιταλία στη δυτική Ελλάδα και ξεκίνησαν οι βροχές σε Ιόνιο και Ήπειρο. Πότε αναμένεται να κορυφωθούν τα φαινόμενα ανά περιοχή.

Η κακοκαιρία «Eva» η οποία αναμένεται να πλήξει σταδιακά το σύνολο της χώρας, ξεκίνησε να μας επηρεάζει από τα δυτικά. Το πρωί του Σαββάτου η κακοκαιρία περνάει από την Ιταλία στην Ελλάδα και οι πρώτες βροχές, ήπιες μέχρι αυτή τη στιγμή, ξεκίνησαν σε Κέρκυρα, Παξούς και Θεσπρωτία.

Σύμφωνα και με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού, για το Σάββατο αρχικά στη δυτική Ελλάδα και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα από τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, από το μεσημέρι στα υπόλοιπα τμήματα του Ιονίου, τη δυτική Στερεά, και τη δυτική Πελοπόννησο και από το βράδυ στην ανατολική Πελοπόννησο, την κεντρική Στερεά, την ανατολική Θεσσαλία, τη δυτική και την κεντρική Μακεδονία, θα είναι κατά τόπους ισχυρά και θα έχουν ως χαρακτηριστικά τα μεγάλα ύψη βροχής, τις μεγάλες ραγδαιότητες και τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας τα ισχυρά φαινόμενα θα επεκταθούν στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια και στα υπόλοιπα τμήματα της Θεσσαλίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ανατολικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά. Η μέγιστη τιμή της θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Κακοκαιρία “EVA” - ΓΓΠΠ: Ενεργοποίηση του 112 και αυξημένη επιφυλακή

Με το σύνολο του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και αυξημένη επιφυλακή, νέα σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη, ενόψει της έντονης κακοκαιρίας «EVA» που αναμένεται να πλήξει σταδιακά, από σήμερα το πρωί, μεγάλο μέρος της χώρας.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρης Οικονόμου, Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες αρμόδιοι για θέματα Πολιτικής Προστασίας από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Έλαβαν, επίσης, μέρος ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Ιωάννης Πετρούτσος, ο Υποστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας, Ελευθέριος Γκαρίλας, εκπρόσωποι των ΓΕΕΘΑ, ο Γενικός Διευθυντής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Φοίβος Θεοδώρου, εκπρόσωποι όλων των παραχωρησιούχων διαχείρισης Εθνικού Οδικού Δικτύου, καθώς και του ΔΕΔΔΗΕ.

Συστάσεις στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενόψει της κακοκαιρίας με την ονομασία "EVA" και θα προκαλέσει επιδείνωση του καιρού σε όλη σχεδόν τη χώρα.

