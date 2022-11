Κοινωνία

Κακοκαιρία “EVA” - ΓΓΠΠ: Ενεργοποίηση του 112 και αυξημένη επιφυλακή

Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα.

Με το σύνολο του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και αυξημένη επιφυλακή, νέα σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη, ενόψει της έντονης κακοκαιρίας «EVA» που αναμένεται να πλήξει σταδιακά, από αύριο το πρωί, μεγάλο μέρος της χώρας.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρης Οικονόμου, Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες αρμόδιοι για θέματα Πολιτικής Προστασίας από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Έλαβαν, επίσης, μέρος ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Ιωάννης Πετρούτσος, ο Υποστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας, Ελευθέριος Γκαρίλας, εκπρόσωποι των ΓΕΕΘΑ, ο Γενικός Διευθυντής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Φοίβος Θεοδώρου, εκπρόσωποι όλων των παραχωρησιούχων διαχείρισης Εθνικού Οδικού Δικτύου, καθώς και του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο Διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), Θεόδωρος Κολυδάς, ενημέρωσε διεξοδικά την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και όλους τους συμμετέχοντες για την πορεία της κακοκαιρίας, καθώς επίσης και για την ανά 12 ώρες επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.emy.gr.

Ο Υπουργός κ. Στυλιανίδης υπογράμμισε ότι «κλειδί» για την αποφυγή προβλημάτων από την κακοκαιρία είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός όλων των συναρμόδιων φορέων και ζήτησε από όλους τους συμμετέχοντες να θέσουν το σύνολο των δυνάμεών τους στο μέγιστο βαθμό ετοιμότητας και επαγρύπνησης για την αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης, αποφασίστηκε να ενεργοποιηθεί το 112 για την αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων προς τους κατοίκους, ανάλογα με την πορεία και εξέλιξη των φαινομένων.

Επιπλέον, αποφασίστηκε η ενεργοποίηση των Ενιαίων Συντονιστικών Κέντρων, με συμμετοχή του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Τα Ενιαία Συντονιστικά Κέντρα έχουν λειτουργήσει κατά το παρελθόν με πολύ θετικά αποτελέσματα, ενώ σε αυξημένη ετοιμότατα έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών όπου αναμένεται να εκδηλωθούν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις εξής βασικές οδηγίες:

Αποφύγετε κάθε περιττή μετακίνηση κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων και ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρά σας ερμητικά, έχοντας πάντα υπόψη σε περίπτωση δημιουργίας χειμάρρων να μετακινηθείτε στα ψηλότερα σημεία του σπιτιού.

Μην διασχίζετε για κανένα λόγο χείμαρρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, πεζή ή με όχημα, εάν βρεθείτε στη θέση αυτή. Για κανένα λόγο.

Δείτε αναλυτικές οδηγίες για:

Καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους: https://bit.ly/3CshmQ8

Κεραυνούς: https://bit.ly/3dQi5jN

Πλημμυρικά φαινόμενα: https://bit.ly/3QM3yUE

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε χθες, Πέμπτη 03 Νοεμβρίου 2022, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύστημα κακοκαιρίας με την ονομασία "EVA" δημιουργεί βαρομετρικό χαμηλό στη βόρεια Ιταλία την Παρασκευή, το οποίο θα κινηθεί νοτιοανατολικά και θα προκαλέσει επιδείνωση του καιρού σε όλη σχεδόν τη χώρα. Από το πρωί του Σαββάτου (05-11-2022) έως και τις βραδινές ώρες της Κυριακής (06-11-2022) θα εκδηλωθούν κατά τόπους επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά τα μεγάλα ύψη βροχής, τοπικά τις μεγάλες ραγδαιότητες και τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Πιο αναλυτικά:

Το Σάββατο (05-11-2022) τα ισχυρά και κατά τόπους επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν:

από το πρωί το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο,

από το μεσημέρι το νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο,

από το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην ανατολική Πελοπόννησο, την κεντρική Στερεά, την ανατολική Θεσσαλία, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και,

κατά τη διάρκεια της νύχτας την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), όλη τη Θεσσαλία και την Εύβοια.

Η Αττική θα επηρεαστεί κατά διαστήματα από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου (05-11-2022) έως το μεσημέρι της Κυριακής (06-11-2022).

Την Κυριακή (06-11-2022) ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται:

μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο,

μέχρι το απόγευμα στην ηπειρωτική χώρα (πλην της Θράκης),

από τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τις Σποράδες, και

από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα

Σημειώνεται ότι τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες.

