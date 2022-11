Κοινωνία

Μάνδρα - Αδελφοκτονία: Δίωξη στον 14χρονο για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Ο 14χρονος οδηγείται στον ανακριτή ανηλίκων, ενώ υποστηρίζει ότι ο θάνατος του αδελφού του οφείλεται σε ατύχημα και όχι σε πρόθεση να τον βλάψει.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, οπλοφορία και οπλοκατοχή άσκησε ο εισαγγελέας στον 14χρονο από την Μάνδρα που ομολόγησε ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 17χρονο αδελφό του την Πέμπτη το βράδυ.

Ο πατέρας του ανήλικου αφέθηκε ελεύθερος και θα διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα στο πλαίσιο της οποίας θα διερευνηθεί αν έχει τελέσει τα αδικήματα της παραμέλησης ανηλίκου και της οπλοκατοχής.

Τι έδειξαν νεκροτομή και βαλλιστική

Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στον 17χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στη Μάνδρα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα ευρήματα του ιατροδικαστή, δείχνουν να επιβεβαιώνουν την κατάθεση του 14χρονου που ισχυρίστηκε ότι πυροβόλησε τον αδερφό από λάθος, νομίζοντας ότι είναι αγριογούρουνο.

Ο ιατροδικαστής φέρεται να βρήκε μόνο ένα τραύμα στον 17χρονο στον αυχένα του και κανένα άλλο σημάδι κακοποίησης, γεγονός που συνάδει με τα όσα υποστήριξε ο 14χρονος στην κατάθεση του

Η βαλλιστική εξέταση έδειξε ότι το ένα από τα δύο φυσίγγια που εντοπίστηκαν δίπλα στο πτώμα του 17χρονου, προέρχονται από την καραμπίνα που χρησιμοποίησε ο 14χρονος.

Το άλλο προέρχεται από άλλη καραμπίνα, αλλά αυτό το στοιχείο δεν κάνει εντύπωση στους αστυνομικούς καθώς στην περιοχή δραστηριοποιούνται κυνηγοί και υπάρχουν διάσπαρτα φυσίγγια.

