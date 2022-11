Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Οι “εκλεκτοί” του Γιοβάνοβιτς για το ντέρμπι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Ολυμπιακού. Η αποστολή του "τριφυλλιού".



Ολοκληρώθηκε χωρίς άλλα προβλήματα το πρωί του Σαββάτου (5/11) στο "Γ. Καλαφάτης" η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του κυριακάτικου (6/11, 19:30) μεγάλου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο "Απόστολος Νικολαΐδης".

Πέρα απ’ τους μόνιμα "λαβωμένους" Αϊτόρ, Τρουιγιέ και Φρόκου που υποβλήθηκαν προ ημερών σε επεμβάσεις στους χιαστούς, αλλά και τον ανέτοιμο Πούγγουρα (έκανε ξανά ατομικό λόγω των ενοχλήσεων στη μέση), ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει πλέον απόλυτα έτοιμους όλους τους υπόλοιπους παίκτες του (ξεπέρασε τον μικροτραυματισμό στην πλάτη και ο Βέρμπιτς) και ετοιμάζει την καλύτερη δυνατή σύνθεση του Παναθηναϊκού, για το μεγάλο ματς της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, "κορόιδο" και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Μετά το τέλος της προπόνησης ο 60χρονος τεχνικός ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των 22 παικτων που περιλαμβάνονται στην αποστολή.

Σε αυτή βρίσκονται οι: Μπρινιόλι, Λοντίγκιν, Ξενόπουλος, Βαγιαννίδης, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Σένκεφελντ, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Μπερνάρ, Γκάνεα, Σάντσες, Τσέριν, Τσόκαϊ, Κουρμπέλης, Μάγκνουσον, Κώτσιρας, Σάρλια, Παλάσιος, Βέρμπιτς, Σαβιέρ και Καμπετσής, με τον Πούγγουρα να μένει εκτός για δεύτερο σερί ματς.

Ειδήσεις σήμερα:

Η κακοκαιρία “EVA” σαρώνει την χώρα - Έντονα φαινόμενα και στην Αττική (εικόνες)

Τουρκία - ΜακΚόλουμ: Άγνωστος του επιτέθηκε με μαχαίρι για μία θέση πάρκινγκ (εικόνες)

Σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή