Στόλτενμπεργκ: Ελλάδα και Τουρκία να λύσουν τις διαφορές τους σε πνεύμα συνεργασίας

Τις ίσες αποστάσεις ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα επέλεξε για άλλη μια φορά ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.



Με την λογική των ίσων αποστάσεων τοποθετήθηκε για άλλη μια φορά, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, στο θέμα των ελληνοτουρκικών, κάνοντας λόγο για «διαφορετικές απόψεις» μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.



Κι αυτό, λίγες ώρες μετά τις ανυπόστατες κατηγορίες Ερντογάν ο οποίος, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, στη συνάντηση που είχε με τον κ. Στόλτενμπεργκ στην Κωνσταντινούπολη, ισχυρίστηκε ότι η Αθήνα, είναι αυτή που «κάνει τις επιθετικές ενέργειες».



Ο Γενς Στόλτενμπεργκ, σε συνέντευξή του στο κανάλι Haberturk, όταν ρωτήθηκε για την οπτική του ΝΑΤΟ σχετικά με την ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, μίλησε για διαφορές που οι δύο χώρες πρέπει να λύσουν.



Συγκεκριμένα, ο κ. Στόλτενμπεργκ είπε:

«Και οι δύο χώρες είναι πολύτιμοι σύμμαχοι και οι δύο χώρες Τουρκία και Ελλάδα συμβάλλουν επίσης στο ΝΑΤΟ, σε επιχειρήσεις, αποστολές, με διαφορετικούς τρόπους. Και το εκτιμούμε. Εργαζόμαστε μαζί καθημερινά, στις στρατιωτικές μας επιχειρήσεις, στις άλλες επιχειρήσεις μας. Και πιστεύουμε ότι αυτό είναι σημαντικό. Πιστεύουμε ότι ενισχύει το ΝΑΤΟ. Γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχουν διαφορές. Και ενθαρρύνουμε κάθε χώρα να αποφασίσει ως σύμμαχοι σε αυτό το πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Ως ΝΑΤΟ, θα θέλαμε να βοηθήσουμε στην επίλυση όλων αυτών των διαφορών».

