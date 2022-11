Κόσμος

Στόλτενμπεργκ - Τσαβούσογλου για την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

Τι δήλωσαν ο γγ του ΝΑΤΟ και ο Τούρκος ΥΠΕΞ σε κοινή συνέντευξη Τύπου. Την Παρασκευή η συνάντηση Στόλτενμπεργκ - Ερντογάν.

«Είναι πλέον καιρός να καλωσορίσουμε τη Σουηδία και τη Φινλανδία ως πλήρη μέλη του ΝΑΤΟ», δήλωσε σήμερα το βράδυ από την Κωνσταντινούπολη ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Σε αυτούς τους επικίνδυνους καιρούς είναι ακόμη πιο σημαντικό να οριστικοποιηθεί η ένταξή τους, για να αποτραπεί οποιαδήποτε παρεξήγηση ή λάθος υπολογισμός από τη Μόσχα» τόνισε ο Στόλτενμπεργκ σε μια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Στόλτενμπεργκ πρόκειται να συναντηθεί αύριο Παρασκευή με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος εμποδίζει την ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι προσφέρουν καταφύγιο σε Κούρδους μαχητές του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) που η Άγκυρα χαρακτηρίζει τρομοκράτες.

«Κατανοώ τις ανησυχίες σας», ανέφερε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ στον Τούρκο ΥΠΕΞ.

Ο Τσαβούσογλου δήλωσε από την πλευρά του ότι έχει «περισσότερη εμπιστοσύνη» στη νέα σουηδική κυβέρνηση.

«Είχαμε ελάχιστες ελπίδες με την προηγούμενη κυβέρνηση της Σουηδίας, αλλά η νέα κυβέρνηση είναι αποφασισμένη σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα», είπε, επιβεβαιώνοντας την επίσκεψη, την Τρίτη 8 Νοεμβρίου, του Σουηδού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον «μετά από πρόσκληση του προέδρου μας».

Μέχρι σήμερα, 28 κράτη μέλη -από τα 30- της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας έχουν επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας, η οποία πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα.

Μόνο η Ουγγαρία και η Τουρκία δεν έχουν ακόμη επικυρώσει την ένταξη.

