Κακοκαιρία “EVA”: Μήνυμα του 112 και στην Αττική – Συστάσεις για περιορισμό μετακινήσεων

Έκτακτη ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία. Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας.

Από αργά σήμερα το βράδυ έως νωρίς αύριο το απόγευμα αναμένεται να επηρεάσει η κακοκαιρία "EVA" την Αττική, ανέφερε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποίησε πριν λίγο μαζί με τον υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Ιωάννη Πετρούτσο, για την εξέλιξη της κακοκαιρίας «EVA. Παράλληλα, απηύθυνε ισχυρή σύσταση στους κατοίκους των περιοχών που αναμένεται να πλήξει η κακοκαιρία, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Η κακοκαιρία "EVA" βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα το πρωί και σταδιακά επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας με κατά τόπους επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά, τη μεγάλη ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων, τη μεγάλη συχνότητα των κεραυνών και τους ισχυρούς ανέμους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα λόγω πλημμυρικών φαινομένων, όπως γνωστοποίησε ο κ. Παπαγεωργίου.

Επιπλέον, όπως είπε, μήνυμα του 112 στάλθηκε σήμερα προς τους κατοίκους της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου ενώ χθες εκδόθηκαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 προς τους κατοίκους των νησιών του Ιονίου, των περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας καθώς και Μεσσηνίας, με ισχυρή σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες κατά την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων. Ακόμη, τόνισε ότι ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων και την ενημέρωση που θα έχουν από την ΕΜΥ θα αποσταλούν κι άλλα μηνύματα του 112 εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Λίγη ώρα αργότερα, μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων της Αττικής, που προειδοποιεί για τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα.

Ακόμξ, υπογράμμισε ότι όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί στο μέγιστο βαθμό ετοιμότητας και επαγρύπνησης για την αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης από ενδεχόμενη εκδήλωση πλημμυρών.

«Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Ιδιαίτερα τονίζουμε:

Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων.

Μην διασχίζετε για κανέναν λόγο χειμάρρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει πεζή ή με όχημα, για κανέναν απολύτως λόγο», κατέληξε ο κ. Παπαγεωργίου.

Νωρίτερα, τα προγνωστικά στοιχεία έδειχναν ένα μέτωπο καταιγίδων μήκους 900χλμ. που προσέγγιζε τη δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, σήμερα έντονες βροχοπτώσεις και τοπικά ισχυρές καταιγίδες θα επηρεάσουν το σύνολο της Δυτικής Ελλάδας. Μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και ενδεχομένως στα δυτικά τμήματα της Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής θα επηρεαστούν πολλές περιοχές της υπόλοιπης χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.

Δείτε σε πραγματικό χρόνο την μετακίνηση της κακοκαιρίας "EVA":

Βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις την Κυριακή

Την Κυριακή βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, φαινόμενα που τοπικά θα είναι έντονα έως πολύ έντονα και τα οποία το βράδυ θα αρχίσουν να περιορίζονται στα ανατολικά, στα κεντρικά, στα νότια και στο Αιγαίο. Κατά τόπους θα εκδηλωθούν και χαλαζοπτώσεις.

Από τις απογευματινές ώρες αύριο πολύ έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και σε περιοχές της Κρήτης. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική.

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 5 έως 21, στην Ήπειρο από 8 έως 19 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 8 έως 20, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 21 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 13 έως 18 και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 12 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις 5-6 Μποφόρ και τοπικά 7 Μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ σε ανατολικούς έως βορειοανατολικούς με εντάσεις 5-6 Μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 6-7 Μποφόρ και από το βράδυ άνεμοι βορείων διευθύνσεων με μικρή εξασθένηση. Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια εκδήλωσης καταιγίδων οι άνεμοι θα είναι τοπικά θυελλώδεις.

Στην Αττική αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά περιόδους. Αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις 5-6 Μποφόρ και από αργά το βράδυ ανατολικοί βορειοανατολικοί με εντάσεις έως 5 Μποφόρ, όμως κατά τη διάρκεια εκδήλωσης καταιγίδων οι άνεμοι θα ενισχύονται τοπικά σε θυελλώδεις. Αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά περιόδους. Αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί με εντάσεις 4-5 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς.

