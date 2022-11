Κόσμος

ΗΠΑ: φονικοί ανεμοστρόβιλοι πλήττουν την χώρα (βίντεο)

Ανεμοστρόβιλοι πλήττουν μεγάλο μέρος του νότου των ΗΠΑ.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί άλλοι φέρονται ως αγνοούμενοι μετά το πέρασμα ισχυρών ανεμοστρόβιλων στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή στην Οκλαχόμα, το Τέξας και το 'Αρκανσο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και μέσα ενημέρωσης.

Στην κομητεία Μακ Κέρτεν, στη νότια Οκλαχόμα, τα βίαια καιρικά φαινόμενα σκότωσαν έναν 90χρονο άνδρα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Πολιτείας Κέβιν Στιτ, ο οποίος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές.

Αρκετοί άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο τον οποίο επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ανεμοστρόβιλοι έπληξαν επίσης το 'Αρκανσο και το Τέξας, όπου 50 κατοικίες υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν, σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Λαμάρ.

Κάνοντας λόγο για δέκα ανθρώπους που εισήχθησαν στο νοσοκομείο, δύο από τους οποίους νοσηλεύονται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, οι υπηρεσίες του σερίφη ανέφεραν σε ανακοίνωση στο Facebook ότι "δεν υπήρχαν νεκροί επί του παρόντος".

Στην Οκλαχόμα, ομάδες διάσωσης κατευθύνονται προς την πόλη 'Αινταμπελ, που έχει περίπου 7.000 κατοίκους, η οποία φαίνεται να έχει πληγεί ιδιαιτέρως, έγραψε στο Twitter ο κυβερνήτης Κέβιν Στιτ. Στην πόλη μεταφέρονται ηλεκτρικές γεννήτριες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττονται τακτικά από ανεμοστρόβιλους, κατά μέσο όρο σχεδόν 1.300 ετησίως, με τους περισσότερους να σημειώνονται την άνοιξη.

Τον Δεκέμβριο του 2021, δεκάδες από αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε πέντε Πολιτείες των κεντρικών ΗΠΑ, κυρίως στο δυτικό Κεντάκι, και άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 79 νεκρούς.

