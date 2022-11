Πολιτική

Πατουλίδου: Ο Τζιτζικώστας “χρησιμοποιήθηκε” από την Τουρκία για να δημιουργηθεί “θεμα” (βίντεο)

Τι είπε η Βούλα Πατουλίδου για την ακραία πρόκληση της Τουρκίας κατά του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.



Για την νέα ακραία πρόκληση από την Τουρκία με την απαγόρευση εισόδου στην Σμύρνη του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα» η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, η οποία επικοινώνησε μαζί του μετά την δημοσιοποίηση της είδησης.

Όπως είπε «τον σταμάτησαν με διάφορες δικαιολογίες πρόστυχες για να δημιουργήσουν θέμα», σημειώνοντας ότι «προσπαθούν με τον χειρότερο δυνατό τρόπο να δημιουργήσουν θέμα», ενώ αναρωτήθηκε «ως πότε θα κάνουν ότι θέλουν» οι Τούρκοι.

Η κ. Πατουλίδα ανέφερε ότι μίλησε με τον Απόστολο Τζιτζικώστα και όπως είπε είναι πάρα πολύ θυμωμένος με όσα συνέβησαν στην Σμύρνη.

Επισήμανε, ότι όλες αυτές τις ώρες ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας έμεινε για έξι ώρες μέσα στο καράβι που τον μετέφερε από την Θεσσαλονίκη στην Σμύρνη και όπως της μετέφερε «δεν του έδιναν απαντήσεις γιατί τον κρατούσαν».

Όπως ανέφερε η κ. Πατουλίδου, ο Απόστολος Τζιτζικώστας βρίσκεται πλέον στη διαδικασία της επιστροφής.

«Πρέπει σε τέτοιου είδους προκλήσεις οι ευρωπαίοι να απαντούν ανάλογα κάποια στιγμή», υπογράμμισε η κ. Πατουλίδου.

