O Τζιτζικώστας έφτασε στην Ελλάδα - Τον παρέλαβε ο Δένδιας με αεροσκάφος από την Σμύρνη

Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας μετά το επεισόδιο με την απαγόρευση εισόδου του στην Σμύρνη. Η ανάρτησή του στο Twitter.



Στην Ελλάδα έφτασε τα ξημερώματα της Κυριακής ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η Τουρκία ήρε την απαγόρευση εισόδου του στη χώρα, μετά από πιέσεις της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο ο κ. Τζιτζικώστας αποφάσισε να αποχωρήσει άμεσα από την Τουρκία, μετά την ακραία πρόκληση προς το πρόσωπό του.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, ο κ. Τζιτζικωστας αναχώρησε από Σμύρνη με κυβερνητικό αεροσκάφος της Ελλάδας στο οποίο επέβαινε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας προερχόμενο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στo Twitter λίγο πριν τη 1.00 τα ξημερώματα μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έγραψε στο Twitter: «Αντιδράσαμε από την πρώτη στιγμή στην καταχρηστική κράτηση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα και στην απαράδεκτη απαγόρευση εισόδου από τις τουρκικές αρχές και κινητοποιηθήκαμε για την παροχή αρωγής».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Απόστολος Τζιτζικώστας και οι συνεργάτες του αναμένεται να φτάσουν σήμερα, μετά το μεσημέρι, στη Θεσσαλονίκη.

H αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα» είπε μεταξύ άλλων ότι σταμάτησαν τον Απόστολο Τζιτζικώστα στην Τουρκία «με διάφορες δικαιολογίες πρόστυχες για να δημιουργήσουν θέμα».

Εν τω μεταξύ, ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φέρνει το «διπλωματικό επεισόδιο που σημειώθηκε με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, στη Σμύρνη», η ευρωβουλευτής της ΝΔ-ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη, καταθέτοντας επείγουσα ερώτηση στην Κομισιόν για τη συμπεριφορά της Τουρκίας.

ΕΕ: «Απαράδεκτη κατάσταση» η απαγόρευση εισόδου του Τζιτζικώστα στην Τουρκία

Για «απαράδεκτη» κατάσταση έκανε λόγω ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ, Βάσκο Άλβες Κορντέιρο σχετικά με την απαγόρευση εισόδου του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και Α' Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Απόστολου Τζιτζικώστα στην Τουρκία.

«Πλήρης αλληλεγγύη στον πρώτο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στην Τουρκία για να συμπροεδρεύσει στην Ευρωμεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση - ARLEM» αναφέρει με ανάρτησή του στο τουίτερ ο κ.Κορντέιρο.

«Ευχαριστουμε την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Τουρκία για την υποστήριξη. Αυτή η κατάσταση είναι απλώς απαράδεκτη. Ζήτησα από το Προεδρείο της ARLEM να το εξετάσει στην επόμενη συνεδρίαση ενόψει της κατάλληλης απάντησης» προσέθεσε.

