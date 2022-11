Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η αποστολή των “ερυθρολεύκων” για το ντέρμπι

Συνολικά 24 ποδοσφαιριστές συμπεριέλαβε ο Μίτσελ στην αποστολή. Ποιοι έμειναν εκτός.

Συνολικά 24 ποδοσφαιριστές συμπεριέλαβε ο Μίτσελ στην αποστολή του Ολυμπιακού για το μεγάλο σημερινό ντέρμπι (19:30) με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Γκάρι Ροντρίγκες και Μπα δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν και έμειναν εκτός, σε αντίθεση με τους Χάμες Ροντρίγκες, Μασούρα και Φορτούνη, οι οποίοι είχαν ταλαιπωρηθεί από ίωση, αλλά και τον Μπιέλ, ο οποίος ξεπέρασε έναν μικροτραυματισμό.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν υπολογίζει τον τραυματία Βαλμπουενά, που θα επιστρέψει στις αρχές Ιανουαρίου, και άφησε εκτός αποστολής τον Μαρσέλο και τον Ουι-Τζο Χουάνγκ, ενώ αντίθετα θα έχει μαζί του τον Βρσάλικο και τον Μπόουλερ.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι: Αγκιμπού Καμαρά, Ανδρούτσος, Άβιλα, Μπακαμπού, Μπουχαλάκης, Μπόουλερ, Ελ Αραμπί, Φορτούνης, Ινμπόμ Χουάνγκ, Χάμες Ροντρίγκες, Καλογερόπουλος, Κρίστινσον, Εμβιλά, Μασούρας, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Πασχαλάκης, Μπιέλ, Ρέτσος, Σαμασέκου, Παπασταθόπουλος, Τζολάκης, Βρουσάι και Βρσάλικο.