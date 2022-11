Κοινωνία

Άνω Λιόσια: άνδρας πυροβόλησε και συνελήφθη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισόδιο πυροβολισμών συνέβη στα Άνω Λιόσια. Τι ακριβώς συνέβη.

Αναστάτωση προκλήθηκε στα Άνω Λιόσια, όταν άνδρας άρχισε να πυροβολεί με κυνηγετικό όπλο.

Οι αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα για παράβαση του νόμου περί όπλων μετά από μπαλοθιές που έριξε με το κυνηγετικό του όπλο.

Ο άνδρας που διαμένει στην οδό Μητροπόλεως, σύμφωνα με το lawandorder.gr προκάλεσε πανικό στην περιοχή όταν έριξε συνολικά 11 πυροβολισμούς με αποτέλεσμα να κληθεί στο σημείο η αστυνομία.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στο τμήμα ασφαλείας Φυλής, ενώ από το σημείο συλλέχθηκαν 11 κάλυκες.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Άαρον Κάρτερ βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του

Υποκλοπές – Ντογιάκος: Παρέμβαση μετά από δημοσίευμα για παρακολουθήσεις

Τζιτζικώστας: Αστειότητες των Τούρκων τα περί συνωνυμίας