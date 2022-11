Κοινωνία

Πυροβολισμοί στη Φυλής: Πλησίασε παρέα και άνοιξε πυρ ο δράστης

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην οδό Φυλής. Τι ακριβώς συνέβη.

Άγνωστοι που επέβαιναν σε λευκό αγροτικό όχημα, πλησίασαν και άνοιξαν πυρ εναντίον 31χρονου Ρομά. Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ένα άτομο στο πόδι, το οποίο και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο.

Το θύμα δέχθηκε περίπου 8 σφαίρες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι στενός φίλος γνωστού τράπερ. Για το επεισόδιο, η Αστυνομία προχώρησε σε τρεις προσαγωγές Ρομά.

