“Το Πρωινό” - Σούρας για υπόθεση στα Πετράλωνα: Ο συγγραφέας ή τα βιασμένα παιδιά είναι το πρόβλημα; (βίντεο)

Ένταση προκλήθηκε στην εκπομπή "Το Πρωινό", μεταξύ του Δημήτρη Σούρα και του Νεκτάριου Ψύλου, σχετικά με την καταγγελία αγοριού ότι βιαζόταν από τον πατέρα του στα Πετράλωνα.

Για την υπόθεση των Πετραλώνων, που ένας πατέρας φέρεται να βίαζε τον τότε 7χρονο γιο του αλλά και να διοργάνωνε "πάρτι οργίων" με συγγενείς και φίλους κατά τα οποία σύμφωνα με όσα καταγγέλει το 17χρονο αγόρι το βίαζαν, μίλησαν στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Ο δικηγόρος του πατέρα, Νεκτάριος Ψύλος, επικοινώνησε με την εκπομπή και είπε μεταξύ άλλων: "Το παιδί έχει δώσει πολλές εκδοχες στις καταθέσεις του στις Αρχές. Άλλες εκδοχές έχει δώσει ενώπιον ανακριτικών αρχών, άλλες ενώπιον Ανακριτή, άλλες στο αρχικό δικόγραφο, άλλες σε παιδοψυχολόγους. Οι διαφορές πολλές φορές είναι χαοτικές. Προφανώς λέει ψέματα, από το 2017 διατυμπανίζουμε ήδη ότι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από όλα αυτά είναι ο συγγραφέας, ο οποίος τον είχε καθοδηγήσει."

Συνεχίζοντας ο δικηγόρος τόνισε ότι ο πατέρας, δεν μπορεί να γνωρίζει τη σχέση του παιδιού του με τον συγγρεφέα, καθώς "έχει αποκοπεί βιαίως τόσα χρόνια, από τη σύζυγο που χειραγογούνταν από αυτόν τον άνθρωπο."

Στους ισχυρισμούς του συγγραφέα, ότι είναι εκείνος που έσωσε το παιδί, ο δικηγόρος του πατέρα ανέφερε: "σας λέει ότι από τα 12χρόνια, το παιδί μένει με τον συγγραφέα μόνο του, μία στο ένα σπίτι μία στο άλλο;" και έθεσε το ερώτημα αν έχει ερευνηθεί ο συγγραφέας και πώς βρίσκει τα χρήματα για να έχει δύο και τρεις δικηγόρους.

Στη συνέχεια στην εκπομπή, μίλησε και ο Δημήτρης Σούρας, ο οποίος είναι τεχνικός σύμβουλος της αδερφής του φερόμενου ως θύματος και του συγγραφέα, καθώς ο καταγγέλων είναι ακόμη ανήλικος.

Ο κ. Σούρας, ξεκινώντας, ανέφερε ότι "τα όσα λέει ο κάθε δικηγόρος είναι δικαίωμά του. Εγώ έχω διαβάσει τη δικογραφία, έχω μιλήσει με το παιδί." και συνέχισε τονίζοντας ποως ο συγγραφέας είναι "ο πιο υποστηρικτικός άνθρωπος των παιδιών".

"Εγώ δεν θα πω τίποτα, θα πω μόνο ότι έχουμε μία υπόθεση η οποία, όταν θα φτάσει στο ακροατήριο, θα μείνετε με ανοιχτό το στόμα." είπε ακόμη ο Δημήτρης Σούρας.

Σε αυτό το σημείο παρενέβη τηλεφωνικά ο δικηγόρος του πατέρα, Νεκτάριος Ψύλος, αφήνοντας υπόνοιες για τον συγγραφέα, και ο Δημήτρης Σούρας, απάντησε, τονίζοντας τις δράσεις που κάνει ο ίδιος αφιλοκερδώς, επικρατώντας ένταση στην εκπομπή.

"Μπροστά σε παιδιά που έχουν βιαστεί δεν υπάρχουν λεφτά" είπε ο τεχνικός σύμβουλος της αδερφής του ανήλικου που κατήγγειλε τοιν βιασμό από τον πατέρα του. "Το πρόβλημα είναι ο συγγραφέας, ή τα βιασμένα παιδιά; Αν ανακαλύψω ότι ο συγγραφέας είναι αυτό που υπενίσσεται ο κ. Ψύλος, θα μείνω με το στόμα κλειστό;"

