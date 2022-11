Life

“Εκτός Υπηρεσίας”: Το επεισόδιο της Δευτέρας υπόσχεται άφθονο γέλιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα ξεκαρδιστικό επεισόδιο της κωμικής σειράς, θα απολαύσουμε το βράδυ της Δευτέρας, στον ΑΝΤ1. Πάρτε μία "γεύση"...

Ο Κάβουρας. Ένα νησί με μηδενική εγκληματικότητα.

Το Καμπανάκι και το Ποθητό. Δύο χωριά που στο παρελθόν τα χώριζε αιώνια έχθρα, αλλά τώρα ζουν μονιασμένα και αγαπημένα.

Ένα αστυνομικό τμήμα που απειλείται να κλείσει λόγω αδράνειας.

Το «Εκτός Υπηρεσίας», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, και είναι «εγκληματικά»… ξεκαρδιστική!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ

Ο Μένιος εξομολογείται στη Λίζα, ότι είναι ερωτευμένος μαζί της! Η Λίζα, όμως, του ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι ο τύπος του άντρα που τη συγκινεί. Ο Μένιος, μην μπορώντας να διαχειριστεί την απόρριψη, της απαριθμεί όλες τις τρέλες που έχει κάνει για να την κατακτήσει... και καθώς ανάβουν τα αίματα, του ξεφεύγει, ότι αυτός έκλεψε τα λείψανα του Ντάντουλα για να παραμείνει στο νησί και να ζήσουν τον έρωτά τους! Ποια θα είναι η αντίδραση της Λίζας; Θα κρατήσει ένα τέτοιο μυστικό ή θα πει το μυστικό του Μένιου σε όλο τον Κάβουρα; Η Σοφία βρίσκει την καλά κρυμμένη μακέτα και αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο, ο Κάβουρας να μετατραπεί σε ένα μέρος ξέφρενης διασκέδασης με πολλά clubs και σπριπτιζάδικα! Θα ανακαλύψει η Σοφία ότι πίσω από τις αμαρτωλές επενδύσεις κρύβεται ο Μπούκουρας, η δήμαρχος και ο βουλευτής του νησιού;

Συντελεστές:

Σενάριο: Μάκης Πιτταράς - Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βασίλης Κεχαγιάς

Πρωταγωνιστούν: Πάνος Βλάχος, Βασιλική Ανδρίτσου, Άνδρη Θεοδότου, Νίκος Ορφανός, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξης Βιδαλάκης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Γιώργος Τζαβάρας, Γιάννης Κοκιασμένος, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Αννέτα Κορτσαρίδου, Γιάννης Γιαννούλης, Σωσώ Χατζημανώλη, Θοδωρής Σκυφτούλης, Θανάσης Ζερίτης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Μαριλένα Γερμανού, Μαρία Κυρώζη, Άννα Κλάδη.

Στο ρόλο του Σωκράτη ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

Στο ρόλο της Μπόμπας η Αλίκη Αλεξανδράκη

Το «ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» είναι παραγωγή της JK PRODUCTIONS.

«Εκτός Υπηρεσίας». Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

#EktosYpiresias

Τα επεισόδια της σειράς «Εκτός Υπηρεσίας» μπορείτε να τα δείτε:

στο site του ANT1

https://www.antenna.gr/ektosypiresias

&

στο κανάλι του ΑΝΤ1 στο YouTube

https://www.youtube.com/c/ant1tv/videos

Ειδήσεις σήμερα:

Επίδομα Θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα MyΘέρμανση - Πώς γίνεται η αίτηση, πότε λήγει η προθεσμία

Κρήτη: Viral ο οδηγός που μετέφερε διπλό στρώμα με μηχανάκι! (εικόνες)

Πανσέληνος και ολική έκλειψη Σελήνης την Τρίτη - Που θα γίνει ορατή